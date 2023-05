“Vamos a tratar de desmontar la estrategia de la probation para este asesino. Que sea condenado es la única manera que podamos vivir en paz. No habrá justicia porque para esto no hay justicia pero si un poco de paz para nosotros”, le dijo a Red43 Carlos Silvestri, padre de uno de los chicos que fallecieron en un trágico accidente cuando iban a presenciar la primera final de la Copa Libertadores entre Boca y River en noviembre de 2018.

El próximo martes es la audiencia en los tribunales de Saladillo por la denominada “Tragedia de Lobos”. La defensa del imputado Luciano Lucelose solicitó la suspensión del juicio a prueba y la fiscal de la causa Partricia Hortel afirmó la “viabilidad” de ese acuerdo. “Por eso el martes es un día clave para que el asesinato de cuatro chicos no quede impune”, agregó Silvestri.

El 10 de noviembre de 2018 Franco Sivestri, Sebastián Berra, Ezequiel Jones y Malcom Viton murieron en un choque en la ruta 205 en la localidad bonaerense de Lobos. Fue un choque frontal y se comprobó que Lucelose (quien regresaba de una fiesta) tenía un alto grado de alcohol en sangre. Por eso fue procesado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas. En la tragedia hubo un solo sobreviviente Luciano Virgilli quien también se hará presente en Saladillo el martes. Las familias rechazan la probation y quieren que el caso vaya a juicio.

Carlos Silvestri, papá de Franco y referente de la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, quien hace años viene recorriendo los pasillos de la Justicia para que la causa llegue a juicio, rechazó de plano esta probation y advirtió que “jugamos de visitantes” en los tribunales bonaerenses.

"Me preocupa que la parte que nos tiene que proteger le dé lugar a que lo considere. Nos sentimos revictimizados y no vamos a permitir que a nuestros chicos los vuelvan a matar con este tipo de resoluciones.

Silvestri dijo que la semana que viene saldrá para Saladillo junto con Luciano Virgili, el único sobreviviente de la tragedia, para marcar presencia junto con los demás familiares y evitar que todo quede impune.

"Vamos a expresar el rechazo de que nos quiten un juicio y que la Justicia no nos ataque de vuelta, que no nos hagan vivir con odio. Por eso necesitamos del acompañamiento de todos. No vamos a recuperar a nuestros hijos pero al menos encontraremos un poco de paz”, finalizó.

