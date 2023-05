Marilín Martínez, de Inmobiliaria Marcelo Martínez, y Fernando Sánchez de Esquel Propiedades, en diálogo con Red43 se expresaron sobre la complicada situación de los alquileres en Esquel.

"La situación es igual que hace unos meses, no ha cambiado mucho. Hay mucha gente que hoy por hoy está viendo la manera de ladearse un poquito de hacer algunos contratos que se puedan adaptar dentro y fuera de la ley porque es insostenible para los inquilinos y propietarios", aseguró Sánchez.

Por su parte, Marilin, sostuvo que "la demanda es altísima y la oferta es muy baja" y que la situación ha empeorado en los últimos años debido al grave contexto inflacionario y la falta de decisiones políticas.

"Tenés al inquilino tratando de encontrar una casa que se ajuste a su salario, un salario que viene vapuleado por la inflación, y por otro lado está el propietario que tiene que invertir miles de dólares en una propiedad cuya renta no es ni cerca de lo que espera", señaló.

"Uno como intermediario queda en el medio de estas dios posiciones muy lejanas. Hoy tenemos gente que no puede acceder a un crédito hipotecario para la compra de una casa y hay gente por encima de los 40 o 50 años que sigue alquilando porque nunca pudo acceder a una vivienda y no va a poder hacerlo en varios años. Las propiedades han bajado un poco pero no lo suficiente para acceder a un crédito hipotecario", detalló.

Asimismo, destacó que las dificultades también se le presentan a los propietarios a la hora de evaluar si es rentable poner en alquiler su vivienda en este contexto.

"Las inmobiliarias quedamos en el medio, nosotros no podemos dar una solución, no estamos determinando las condicione ni legales, ni del mercado, ni de la política. Tratamos de juntar a las partes, es muy difícil el trabajo nuestro", sostuvo.

