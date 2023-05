A pocos días de cumplirse el plazo dado a la prisión preventiva de los dos imputados por el crimen de Esteban Alexis Pereyra, la Fiscalía solicitó que se prorrogue la medida de coerción hasta la audiencia preliminar. El pedido tuvo acogida favorable por el juez, quién estableció como fecha para audiencia de revisión el 26 de septiembre, día en que se cumplen seis meses desde el inicio de la investigación.

La fiscal María Bottini asistió a la audiencia acompañada por el funcionario Julián Forti. La magistrada expuso al juez los avances de la investigación y las pericias pendientes, muchas de las cuáles cuentan con fechas otorgadas por los especialistas para su realización. Todos los elementos reunidos refuerzan la hipótesis fiscal respecto de las características del hecho y de la coautoría de los imputados. En relación a uno de ellos resaltó que no solo no tiene arraigo en la zona sino que además fue declarado en rebeldía en Rawson, por no presentarse ante citaciones judiciales.

El defensor, Marcos Ponce, indicó que no cuenta con elementos para resistir el pedido, consintió la medida requerida, indicando que si el caso va a juicio sería ante un jurado popular y esto podría dilatar los tiempos procesales. Por eso motivo requirió que se de un límite temporal para la revisión de la prisión preventiva.

Jorge Novarino, juez de la carpeta, coincidió con la Fiscalía en la necesidad de la medida, encontró válido el planteo de Bottini para mantener la detención durante la investigación y dispuso que se realice una audiencia de control de la prisión preventiva el 26 de septiembre.

El hecho

El viernes 24 de marzo, aproximadamente a las 19 hs, Esteban Alexis Pereyra (28 años) se encontraba en la parada del colectivo del Barrio Promeba, junto a tres allegados. Se acercaron los imputados y le dijeron, “a vos te estábamos buscando”. Esteban comenzó a correr por Roggero y los agresores tras él, a la vez que lo intentaban apuñalar por la espalda mientras lo corrían. La víctima cayó al piso y sus atacantes la patearon en distintas partes del cuerpo. Uno de ellos le asestó una puñalada con un cuchillo de grandes dimensiones. La herida le produjo un shock hipovolémico que desencadenó en su fallecimiento.

E.H