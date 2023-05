El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, envió el proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante para que las elecciones municipales se lleven a cabo el mismo día que las provinciales, el 30 de julio.

"A últimas horas de la mañana, enviamos el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para que se convoque a elecciones en conjunto con las elecciones a gobernador, el 30 de julio. Ahora es decisión del Concejo Deliberante ver en qué momento se trata esto. No hay mucho tiempo para hacerlo", indicó Ongarato.

Además, el intendente municipal sostuvo que: "Más allá de cualquier especulación política, en una provincia en el que el sistema de elecciones es diferente al nacional, lo lógico es que cuando se vota en provincia se haga lo mismo en las municipalidades y después en octubre se vote para presidente".

"Lo ideal es que se vote con el mismo sistema y el mismo día tanto presidente de la Nación, como gobernadores, intendentes y no tener estar ocupado a todos los vecinos, explicándole que se va a votar intendente y gobernador, pero presidente no. Cuando vote presidente va a haber dos elecciones, quizás un balotaje. Todo esto es complicado para los argentinos que tenemos que trabajar, estudiar, abrir los negocios. Fue decisión del gobernador convocar en otra fecha distinta y tenemos que adaptarnos y decidimos ir en la misma fecha para tener el mismo sistema para gobernador e intendente", agregó Ongarato.

En caso de que el Concejo Deliberante no aprobara la ordenanza, el intendente detalló: "Si se vota intendente en otra fecha, se votaría junto con presidente de la Nación. Una elección tiene un costo muy alto y se necesita mucho dinero. Prefiero utilizar los fondos en obras, en la calle, en mejorarle o aliviarle la vida y no en una elección separada. Doy por sentado que se va a votar junto con la de gobernador. Tendría que pasar algo muy raro en el Concejo para que no sea así".

Por otra parte, Ongarato contó cómo puede darse su futuro en la política. "Hay una posibilidad de que trabaje a nivel provincial, posiblemente en el legislativo, pero no está cerrado. Son conversaciones que estamos teniendo y tratando de llegar a la unidad en Juntos por el Cambio tanto para intendente como gobernador", manifestó.

Por último, comentó que se está trabajando en la unidad de Juntos por el Cambio a nivel municipal con el acompañamiento de los radicales a Matías Taccetta. "Es una posibilidad y quizás se está llegando a ese acuerdo. No quiero anticiparme por respeto a todos los que tienen aspiraciones. Matías ha trabajado hace años con esta idea de ser intendente de la ciudad. Estando dentro de Juntos por el Cambio, está esta instancia previa. Hubiera esperado que se haya hecho con más tiempo para tener las conversaciones necesarias y llegar a la unidad. Esto apresura los tiempos, pero creo y es mi idea que hoy el vecino está con sus problemas diarios y poco le interesa las discusiones internas dentro de cada espacio político", concluyó.