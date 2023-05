Garrido: "Podemos hacer crecer mucho más a Trevelin"

Lo que no sucede hasta el momento en Esquel, sucedió en Trevelin. Dentro del espacio Juntos por el Cambio, se llegó a la unidad y evitarán las elecciones internas. Adriana Garrido será la candidata a intendenta de la localidad.

Según indicó Garrido, se hizo una encuesta junto con Horacio Massacese y algunos aspectos la "favorecieron levemente".

"Cabe aclarar que se unió, en esta alianza, el partido radical y el PRO. Yo soy extrapartidaria y hay mucha gente independiente que está apoyando este proyecto. Quiero agradecer al espacio de la UCR y Juntos por el Cambio por que me dejen encabezar la lista", indicó la candidata en diálogo con Red43.

Sobre el trabajo en cuanto a la búsqueda de unidad con Massacese, Garrido destacó: "Desde el principio nos habíamos juntado y habíamos dicho de tratar de no llegar a una interna porque debilitan mucho las alianzas. Quedan heridas difícil de solucionar. Se lanzó una encuesta, que no fue categórica, pero hubo algunos aspectos que favorecieron levemente a mi persona. Horacio consideró que yo debía encabezar la lista y se va a armar una lista con simpatizantes de ambos espacios. Eso va a dar una fuerza diferente para la elección del 30 de julio".

Por otra parte, se refirió al armado de la lista de concejales que será presentada en los próximos días. "Se está terminando de armar. En realidad, como hasta último momento no sabíamos si íbamos a llegar a un consenso, cada espacio tenía diez postulantes y ahora debemos reducir a la mitad. Estamos terminando de definir las personas, con la idea de que quede un grupo bueno para trabajar y para sumar a la gobernabilidad de la intendencia. Estamos trabajando en eso y también para no tirar nombres que después no lleguen y evitar que sea desprolijo. Lo estamos haciendo con mucha cautela", puntualizó.

Además, Garrido opinó sobre la gestión del peronismo y cuáles son las ideas del Juntos por el Cambio para la localidad. "Hace 28 años viene gobernando el partido peronista o alianzas que llevaron ellos a cabo. Esto tiene una continuidad muy importante y no hay que desmerecerla, pero debemos trabajar mucho para conseguir ganar esta elección del 30. La idea es proponer, persuadir a los contribuyentes de que podemos evaluar lo que se ha hecho y tratar de hacer crecer mucho más a Trevelin", expresó.

"Hoy por hoy, no tenemos acceso a lo que hay en la Municipalidad, ni qué se gestionó ni qué se está haciendo. Nuestro proyecto es desde lo que podemos proyectar, pero no tenemos datos fehacientes. La idea de este grupo es no destruir lo que se ha hecho. Muchas veces, lo que se hace cuando cambia un gobierno, todo lo que se ha hecho está mal y empezamos de nuevo. Una vez que lleguemos, tenemos nuestros proyectos e ideas, pero la idea es mejorar lo que está bien y lo que no está hecho trabajar en eso. Nos queda mucho por crecer, conocer y recorrer. Hay mucha gente que nos pide que nos acerquemos y lo vamos a hacer ahora que estamos consolidados", agregó la candidata, sobre las propuestas.

Garrido también dedicó unas palabras ante la falta de unidad de Juntos por el Cambio en Esquel. "Cada municipio tiene su idiosincrasia e internas. Hay que darle los tiempos y respetar a cada uno de los grupos. No somos todos iguales, yo soy extrapartidaria, nunca milité y no puedo opinar mucho de partidos tan antiguos. No es fácil llegar a los consensos cuando vienen de grupos deferentes, pero las alianzas son importantes. Hay que ser lo suficientemente adultos para mejorar el lugar donde vivimos. En nuestro caso, en Trevelin nos costó, pero llegamos y vamos a trabajar todos juntos por Trevelin", consideró.

Sobre el final, comentó por qué tomó la decisión de presentarse a elecciones. "Trabajé mucho tiempo con Bomberos de Trevelin, que fue un aprendizaje y un desafío muy importante en la gestión no gubernamental. Gestioné mucho en el Hospital. Me lo presentaron, me lo planteé, cuestiones familiares me ayudaron a tomar la decisión. La queja siempre está, pero hay que involucrarse el lujar de quejarse. Si no nos involucramos, es difícil que algo se corrija", concluyó.

KC