El año pasado, en Buenos Aires, el esquelense Claudio Jaramillo se consagró campeón argentino de Pizza y Empanada y ese torneo cambió sus planes. Aceleró su deseo de tener algo propio y dejar de ser empleado, hasta que se convirtió en realidad.

El sábado pasado, Baruch, su emprendimiento personal, inauguró su casa en Humphreys 1840 del barrio Estación. En el espacio físico, los vecinos pueden acercarse a retirar su pizza, empanadas, sándwiches, o también se puede solicitar delivery.

"Después de tanto tiempo pudimos lograr esto. Ya 11 meses de este proyecto que pudimos lograr esto. Apostamos a salir de lo cotidiano y abrir un lugar en un barrio icónico de acá de Esquel. Abrimos el sábado 20 de mayo y arrancamos tremendo el primer día. Estamos contentos con los clientes que ya teníamos y los que se suman día a día", comentó.

A pesar de los engorrosos trámites municipales, el local de Claudio ya es un hecho. "El local lo teníamos hace dos meses. Acá, cuando sos emprendedor te cuesta todo un poco más y la municipalidad no te da las facilidades para abrir tu local, sino que te pone más trabas. Nos llevó dos meses de trámites y papeleos, nos retrasó mucho la apertura, pero lo logramos", agregó el cocinero.

En cuanto al menú que ofrecen, Jaramillo indicó: "Tenemos pizza al molde especiales y estilo napolitana en horno a leña que son las únicas de la ciudad. Además, tenemos sanguchería de milanesa, pollo, hamburguesas. Tenemos las empanadas campeonas de cordero, pollo, vacío, bondiola, queso y cebolla, jamón y queso. Una amplia variedad".

"Estamos muy contentos con mi señora, que me apoyó en todo esto y gracias a mi suegro que me cedieron el local. Es importante tener el espacio para la venta al público. Estamos muy contentos de poder tener las puertas abiertas al público para que puedan venir y conocernos en persona", añadió el campeón argentino.

Además, se refirió al rol que tuvo ese recordado campeonato en Buenos Aires. "Influyó mucho porque ahí nació mis ganas de dejar de ser empleado y tener algo propio, que soñaba hace mucho. El torneo me abrió muchas puertas, pude viajar por bastantes lugares y juntar el dinero para comprar los materiales. Hoy ves un precio y mañana ya está el doble. Ese campeonato me ayudó mucho, porque los ganadores siempre fueron salteños y esta vez fue la única vez que gana alguien que no es de Salta", expresó Jaramillo.

Los alimentos, en Argentina, cuestan más caros día a día. Sin embargo, tratan de moderarlo. "Tratamos de ser lo más accesibles, porque apuntamos a la gente de Esquel. Tratamos de que los precios sean acordes. La muzzarella me aumentó 5.000 pesos en cuatro meses y es casi insostenible mantener los precios, pero tratamos de ser baratos y nos mantenemos", consideró.

Por último, Jaramillo invitó a los vecinos a que se acerquen al local. "Tenemos delivery incluido en toda la ciudad. Villa Ayelén, Villa Hípica y Valle Chico. Estamos trabajando todos los días de 20 a 23.30. Invitamos que pasen por Humphreys 1840. Cocinamos en vivo a la gente, se lo hacemos en un momento y la gente ve lo que se lleva. En verano tenemos planeados hacer un deck para poner mesas afuera", cerró.

