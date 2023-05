La victoria lo incentivó a que regresara. Pero otra cosa: para él fue más importante la cantidad de jugadores nuevos, sobre todos niños, quienes se animaron a participar del Torneo Abierto de Ajedrez que tuvo lugar durante el fin de semana.

Lo bueno es que no fueron las maratónicas partidas de tres horas de duración, tampoco esas partidas Blitz, que parecen “cachetadas de locos” moviendo piezas.

Con un tiempo de 20 minutos por jugador (más cinco segundos de incremento) es un lapso que al nuevo jugador le permite pensar, no aburrirse y, sobre todo, aprender.

Lo bueno de este torneo es que no pudieron jugar los tableristas de la primera categoría.

El cachetazo para muchos hubiera sido descomunal y la idea es que los nuevos se sumen, se sientan cómodos y contenidos por el resto.

“El torneo estuvo muy bien organizado, con muy lindas partidas y con muchos jugadores de todos los niveles”, lo destacó Emanuel Panetta, horas más tarde de su gran victoria que consistió en una tabla y en cinco triunfos de manera consecutiva.

“Me reencontré con muchos jugadores que hacía tiempo no veía. Claro que yo tampoco iba mucho al Círculo, cosa que quiero regresar”.

Destacó que hubo muchos alumnos nuevos de la Escuela de Ajedrez, la escuela que con mucho compromiso coordina Enzo Flores.

“Lo que vi fueron muchos niños con muy buen futuro y con un ambiente hermoso”.

Remarcó lo del tiempo de juego, señalando que era agradable para todos los niveles. “Hace que sea un poco dinámico pero con tiempo para pensar, sobre todo para los principiantes”.

Hay que señalar que las partidas Blitz son muy mecánicas, donde no se piensa y solo se actúa.

Con estos 20 minutos, más incremento, Panetta destacó que “en esta cantidad de tiempo tenés tiempo, precisamente, para usar una apertura, desarrollar un buen un medio juego y tener un buen final”.

Panetta hizo tabla en la primera ronda y luego consiguió cinco victorias de manera consecutiva

Su primera partida fue contra Lautaro Cerda, “yo no lo conocía a Lautaro Cerda, yo jugué con negra”.

“Me jugó una partida muy sólida, muy pareja, donde en el final yo cometo un error y él saca una ligera ventaja, pero no lo pudo concretar”.

“Yo me recuperé y me ofreció la tabla, que se la acepté. Era mi primera partida, muchos nervios, gente nueva, no quería arriesgar de entrada”, remarcó.

Su segunda partida fue ante Francisco Carillo. “Ahí jugué con blancas, con un chico que no conocía. Tuvo un error que se dejó una pieza y ahí se desbalanceó el juego y fue un poco más rápido que el primero”.

Al día siguiente logró cuatro victorias consecutivas, una de ellas ante Cristina Miloro (la misma de “Aprendiendo Matemáticas”) y otra victoria ante Martin Turcato, quien terminó segundo en las posiciones.

“Turcato hace poco que empezó, también es alumno de Enzo”. Bueno, de hecho podemos decir que con Martín Turcato quien también ha ganado ha sido Enzo Flores.

“Yo estoy volviendo al Círculo, ya que hace mucho tiempo que no estaba participando”.

“El Círculo necesita que más gente se acerque y que más chicos se asocien. El aporte de los socios es lo que fomenta estas cosas”.