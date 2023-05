El cierre de listas de diputados provinciales y la irrupción inesperada de Adrián Maderna dentro del universo de candidatos a gobernador, provocó un estallido dentro del peronismo y sus aliados. De ser el gran perdedor en las elecciones de Trelew, el actual intendente se convirtió en una piedra en el zapato en el armado de la coalición oficialista que encabeza la fórmula Juan Pablo Luque Ricardo Sastre. Y hasta para algunos pone en riesto un posible triunfo electoral del sector. Tal es asi que la decisión del actual intendente de Trelew que trata de ir rescatando a los heridos enojó mucho a Luque y dicen que hasta hubo conversaciones de subido tono entre ambos.

Pero la cuestión no se detiene ahí. Varios medios se hicieron eco de lo que podría ocurrir con la conformación de la lista de diputados provinciales, sobre todo de los primeros lugares. El gobernador Mariano Arcioni, uno de los gestores de la creación de “Arriba Chubut” habría reaccionado ante la negativa de poder introducir en la mencionada lista a 4 de sus dirigentes de confianza entre los 8 primeros lugares.

“Ocurre que eso fue parte del acuerdo. Mariano cumplió y ahora no le quieren cumplir a él”, dijeron a Red43 fuentes ligadas al mandatario. Pero la situación de los lugares podría arreglarse con Arcioni. Lo que no tiene vuelta atrás para el gobernador en la incorporación a la lista de Florencia Papaiani, que tal como adelantó este medio es pretendida por Luque entre los primeros lugares de candidatos a la Legislatura provincial.

Cuando este medio publicó la reunión entre Luque y Mac Karthy por la incorporación de la actual asesora de la Legislatura a la lista, saltaron astillas por el aire. Pero lo cierto es que tal reunión existió y que ahora, la situación pasó de verde a rojo y las discusiones van subiendo de tono poniendo hasta en peligro, según las versiones, la fecha de las elecciones separadas de las nacionales.

“No sería bueno para Arcioni poner una nueva fecha. Pero la posibilidad está si las cosas no se arreglan”, confiaron las mismas fuentes. Faltan apenas horas para la presentación de listas (será el 25 de mayo según el cronograma electoral) y nada está definido. Ni siquiera se sabe quien encabezará la lista para la cual, dicen “hay entre 60 y 70 candidatos”. No es ficción: es la realidad. Mientras, Maderna oficializará su candidatura en las próximas horas y ya está completando un armado provincial que nació en Esquel y que se está extendiendo por toda la provincia.

Maderna tratará de usufructuar el conflicto que se planteó en “Arriba Chubut” para pasar con la “ambulancia” y recoger heridos. De aquella derrota estrepitosa en las elecciones de Trelew a través de su candidata Leyla Lloyd Jones y amagar en retirarse de la política a convertirse en un problema político. Nadie quería ni cruzarse con el intendente de Trelew hasta hace algunas semanas. Ahora, puede decirse que son muchos los que lo buscan.

Mientras, en los sectores de la fórmula Luque-Sastre todos prefieren el silencio por ahora, en los sectores cercanos a Arcioni las quejas van y vienen y podrían generar que los chubutenses votemos en octubre junto a las elecciones nacionales cuestión que a la mayoría de la coalición no convence. Arcioni no perdona que Mac Karthy haya ido por fuera del PJ, no queriendo participar en las internas para la intendencia de Trelew y eso tiene un efecto cascada sobre la candidatura de la esposa del dirigente Florencia Papaiani con quien Arcioni ya no tenía una buena relación cuando era diputada provincial. No hay negociación posible con el gobernador mientras se insista en Papaiani. Y esto no es en contra de la dirigente quien como se recordará estuvo a punto de arrebatarle la intendencia a Maderna en 2019. Es la realidad.

Asi las cosas se espera que el agua no llegue al río. Aunque hoy por hoy está cada vez más cerca de la orilla.

C.G.