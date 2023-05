Hechos insólitos que ocurren en nuestro querido fútbol del interior y que lamentablemente en la mayoría de las veces tienen como protagonistas a los árbitros. Tal como lo expresara nuestro columnista Carlos “El Chavo” Ortiz en su nota de días pasados y en oportunidad que no pudo cubrir como el público merecía el partido final entre Belgrano-Juventud Unida porque uno de los responsables del arbitraje (en realidad el cuarto árbitro) quiso ser “héroe por un día” o jugar a “ser Castrilli”. Ahora la cuestión se trasladó a un partido de la Liga de Bariloche. El que protagonizaron Puerto Moreno y Torino.

Lo cierto es que, de acuerdo a un informe del primero de los clubes, la demostración de irresponsabilidad de los encargados de impartir justicia fue notable. Primero se pelearon entre los tres, luego los líneas no fueron a la mitad de la cancha para el minuto de silencio. Y la gota que rebalsó el vaso: uno de los líneas se tiró en un costado de la cancha a tomar sol antes que empiece el partido. Creemos que no debe tener antecedentes en el fútbol del mundo. Sin abrir juicio de valor, reproducimos la nota que el club Puerto Moreno envió a la Liga de Bariloche en relación a estos hechos con una dura critica a los arbitrajes.

La nota firmada comienza contando la situación que le tocó vivir al equipo portuario el día 2 de abril cuando viajaron hasta El Bolsón para jugar contra Torino, equipo de la Comarca Andina. En la misma indican que "para comenzar los tres árbitros llegaron tarde para el primer partido".Además la nota dice "al ir saliendo del campo de juego la terna arbitral comienza a pelearse entre ellos (Angel Huala árbitro principal contra sus asistentes Emilio Cáceres y Jonatan Ortíz). Huala les pedía respeto a sus asistentes a lo que ellos responden "cómo querés que te respetemos si nos pedís que no cobremos más faltas". Indican más adelante que "Huala seguía a los gritos por lo cual el señor Ortíz lo ingresó al vestuario a los empujones a la vista de todos".

La nota presentada y firmada por Juan Lepín, uno de los históricos colaboradores del Club Puerto Moreno, continúa con este inusual comportamiento de los árbitros. "Antes del comienzo del partido de primera división Jonatan Ortíz ingresó sólo al campo de juego y se recostó a tomar sol. Más tarde en el minuto de silencio, los líneas no se acercaron al círculo central a pesar de haber sido llamados por el árbitro".

Algunos párrafos más adelante, el relato continúa diciendo que "un 80 por ciento de los árbitros actúan en forma muy prepotentes, son soberbios, le hablan mal a los jugadores, a los menores saben tratarlos de muy mala manera, adentro de las canchas no corren , las jugadas siempre les quedan lejos, muchos no saben el reglamento, dan vergüenza, ellos son los que generan la violencia desde adentro".

La carta finaliza indicando que "por lo expuesto precedentemente y por los hechos de violencia que todos conocemos solicitamos: que estos señores no arbitren más. Asimismo solicitamos la renuncia del presidente del colegio de árbitros al o los diagramadores de árbitros, al capacitador debido a que el arbitraje no ha mejorado, al contrario ha bajado muchísimo de nivel. ¿Por qué solicitamos esto? Porque los árbitros no se están capacitando (dicho por ellos mismos): No están entrenando y se los diagrama aunque no estén disponibles. Hemos visto árbitros masculinos y femeninos excedidos de peso y señoras grandes en edad que no pueden correr un metro".

Punto final.

C.G.