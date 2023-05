El local partidario del Partido Justicialista quedó chico para contener a la importante cantidad de militantes y vecinos que se acercaron este sábado a participar del acto de presentación de los candidatos y candidatas a concejales.

Ex intendentes de Trevelin y Esquel; el candidato a intendente de Esquel Juan Manuel Peralta; el equipo de gobierno municipal y el pleno del actual Concejo Deliberante; dieron el presente. Pero el marco lo puso la militancia en la que se amalgama experiencia y juventud.



El acto tuvo inicio con palabras del presidente del Consejo de Localidad del Partido Justicialista, Belarmino Álvarez, tras lo cual se nombró a cada integrante de la lista: Claudia Garitano; Livio Espinoza; “Mili” Méndez; David Arakawa; Diana Sbil Maripán; Facundo País; Marisol Salazar; Mario Jones; Daniela Almendra y Martin Honorato.



Luego habló Cano Ingram recordando el inicio del proyecto político que encabeza, “allá por el 2019 a partir de un trabajo muy importante de Silvia (Salazar) y de Belarmino”, tras lo cual valoró las figuras de los ex intendentes Juan Garitano y Carlos Mantegna, “quienes tranquilamente, como ocurre en otros lugares, se podrían haber ido a la casa y dejado que sigan los que venían. Pero no. Trabajaron a la par, me han aconsejado, han estado siempre a disposición cuando los he llamado”, considerando que ello es, “entender para que estamos y luego, cuando dejamos la función (pública) para que debemos seguir estando”.



Luego tuvo palabras de reconocimiento para el equipo de funcionarios y para los concejales, “se ha hecho un trabajo muy importante, a pesar de haber vivido una pandemia durante dos años”.



Entre el público, fue notoria la presencia del ex intendente Omar Aleuy, de la concejala Sandra Muñoz y Justino Jaramillo, referentes locales del ChuSoTo, sector que ya anunció que respaldará la candidatura de Ingram. “Entendieron las posiciones mías, yo entendí los planteos y posicionamientos de ellos y, a partir de ahí, pudimos avanzar”, dijo el actual Jefe Comunal y amplio: “Acá es donde tenemos que marcar la diferencia si queremos que siga gobernando el peronismo que piensa en el vecino o la vecina o si queremos que gobierne la gente de Cambiemos”.



Ingram se refirió luego a la aparición de nuevos cuadros en el peronismo trevelinense. “Seguimos renovando, porque creemos que es la única forma de seguir construyendo. Porque hoy tenemos un presente, pero también un futuro y ahí es donde entran los jóvenes, la gente que ya empezó a caminar desde el 2019 en las filas del peronismo y de los partidos que integramos este frente. Es importante que empiecen a hacer experiencia”.



Finalmente, el intendente trevelinense llamó a “seguir construyendo entre todos, pensando que si nos va bien en la gestión, le va a ir bien a los vecinos y vecinas no solamente de Trevelin, sino de muchos lugares en los que podemos llegar a replicar lo que hoy estamos haciendo acá”.