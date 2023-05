La presidente de la junta vecinal del barrio Chanico Navarro, Blanca Melin, dialogó con Red43 para comentar cuál es la situación que atraviesa el comedor que funciona hace 7 años en la sede.

En principio, lamentó que todos los inviernos se suele desbordar la situación, pero que cree que este año, la situación se va a adelantar: "no puedo hacer más nada, hago lo que puedo; hay gente en situación de calle. Es difícil y ya no me alcanza".

"El municipio me trae alimentos para 15 días; hoy tendría que recibir lo seco, queso... Pero me trae un día carne, otro verduras; y la idea es que traigan todo junto para ver qué comida se puede hacer. No alcanza"

Melin detalla que se está manejando con 300 viandas diarias: "¿qué le puedo decir a la gente que viene cuando me quedo sin comida?, me cansé, pasaré este invierno y listo; hace 7 años me hago cargo y no alcanza. Es siempre la misma pelea y todos los comedores atraviesan la misma situación".

"Cocino con lo que puedo y a veces la gente se me enoja a mi"

"Hay gente en situación de calle que viene y come acá. Algunos encuentran un tupper en la calle y lo traen, se los lavo y les doy comida ahí. Esa es la situación u con el tiempo va a ser peor", lamenta la vecinalista, agregando además, que se reciben donaciones de ropa y calzado para entregar a quienes lo necesiten para atravesar el invierno.