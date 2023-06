Francisco Huenchuman fue injuriado y calumniando mediante un posteo de Facebook por una familia de Comodoro Rivadavia. El conflicto se desencadenó por una tierra otorgada a la misma familia la cual poseía un bebedero que era usado por los animales de la zona. El bebedero fue reclamado por Huenchuman, pero no se le fue entregado.

En este sentido, Huenchuman se llevó el bebedero cuando la familia se fue de viaje a Comodoro Rivadavia. Ante la acción del miembro de la comunidad Nahuelpan, la pareja realizó un posteo en Facebook calumniando e injuriando a Francisco Huenchuman.

"Hay que frenar este tipo de actuaciones. Hoy las redes sociales han permitido a las personas emitir calumnias e injurias", dijo Ivanoff, quien se presentó como querellante de la causa. A su vez, señaló: "Si quieren hablar con esa persona existen otros canales".

"La comunidad tiene un Consejo Directivo donde estas personas podrían haberse presentado para resolver y no haciendo estos escraches mediáticos", remarcó Ivanoff.

A su vez, señalaron que las personas de Comodoro Rivadavia no realizaron la denuncia correspondiente "porque saben que no tienen pruebas de que ese bebedero no era de ellos".

"Pedimos la retractación publica y una forma de reparación por los daños morales que sufrió Francisco Huenchman por la publicación", concluyó Sonia Ivanoff.

E.H