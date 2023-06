El actual intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, decidió retirar su candidatura a la reelección por el frente "Arriba Chubut", al considerar que hubo un incumplimiento de los acuerdos del armado original, ya que se presentó en esa localidad otra lista justicialista para disputar la candidatura.

Según se conoció en las últimas horas Limarieri habría viajado a Rawson para dialogar y evaluar su decidión, por esto en medios del Valle Infeiror del Rio Chubut, declaró: "Me ponen un candidato que no reúne los requisitos que exige el frente electoral. No es afiliado y solamente presentó avales de un solo partido que pertenece al frente"..

Vale mencionar, que el problema se originó al presentarse ante la Junta Electoral y luego ser oficializada la lista de Sergio González como precandidato a la intendencia, lo que obligaba a Limarieri a tener que afrontar una interna este domingo 4 de junio.

M.M