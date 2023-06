Sergio Massa, ministro de Economía, encabezó el Congreso del Frente Renovador en el municipio de Malvinas Argentinas. Insistió en la importancia de alcanzar una lista de consenso y criticó en duro términos a Juntos por el Cambio y a los libertarios. Además, contó con el apoyo de varios gobernadores del PJ. En este sentido quién dejó un mensaje en apoyo fue el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni: "Estar hoy acá escuchándolos, buscando los consensos, la unidad, poniendo en valor a una fuerza política como es el Frente Renovador y teniendo como único líder a Sergio, a mí me llena de orgullo y de satisfacción", aseguró.

En este marco, agregó: "Me dijeron que hablara algo de federalismo. Si me pongo a hablar de federalismo, como buen chubutense y como patagónico del alma, seguramente me van a tirar con todo, con sillas, porque acá venimos a escucharlo a Sergio, pero voy a hacer dos o tres menciones que son importantes para que entendamos lo que significa la Patagonia y para que lo que entendamos lo que es Sergio para la Patagonia”.

En tanto sostuvo que la Patagonia siempre fue utilizada como campañas políticas y que Massa ha sido el puente de diálogo con nación. "Tanto se habla de federalismo, sobre todo en épocas electorales, siempre se llena la boca hablando de federalismo. Y permítanme decir que la Patagonia, en este caso la provincia de Chubut, ha sido siempre muy solidaria. En la década del 80 hemos cedido un punto de coparticipación y venimos reclamando ese punto a través de los años con un proyecto que es una reparación histórica. En el único que encontramos eco para poder presentarlo hace un par de años es a través de Sergio.

"Más allá la amistad que nos puede unir, yo tengo una profunda admiración por él, y uno cuando lo conoce hace tiempo sabe que toda su vida se preparó, toda su vida trabajó para lograr lo que todos los argentinos deseamos, que es que toda la Argentina incluida la Patagonia que sea equitativa y sustentable a lo largo del tiempo y el único y acá están muchos chubutenses que nos acompañaron que nos tendió de esa mano sobre todo en el último año de gestión ha sido Sergio entendiendo cuál es la prioridad de todos y cada uno de los argentinos pero entendiendo que todos por tanto vamos a ser grande la patria que no merecemos".

Por último Massa apuntó: "Que nadie se esconda en la victimización, todos somos grandes, no estoy condicionando con un candidato de este espacio, sino un candidato de unidad para seguir transformando la Argentina", opinó Massa.

El líder del Frente Renovador también aseguró de que si la fuerza oficialista decide ir a unas PASO estarán compitiendo. "Anótennos, somos dirigentes políticos, vamos a competir".

Massa criticó a la oposición a la cual llamó "Juntos por el Cargo" y llamó a demostrar "unidad" para marcar las diferencias. El cierre del discurso fue con esta palabra replicada en varias oportunidades.

Durante el discurso criticó a Mauricio Macri por haber pedido el préstamo del FMI y realizó un balance de su gestión en la Cámara Baja: "Cuando tenemos que pelear peleamos, pero primero buscamos consenso porque creemos que es el camino para la Argentina".