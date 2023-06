Mientras hoy se está llevando a cabo la segunda fecha del Campeonato de Ciclismo “Homenaje a Fidencio Gamarra”, la nota importante de la jornada tiene que ver con el regreso de Alejandro Baldebenito a la localidad de Trevelin.

Luego de haber estado muy complicado de salud y tras haber estado varios meses en Buenos Aires, Baldebenito se encuentra mejor aunque con los cuidados pertinentes y seguramente se sumará, ahora de manera presencial, a la organización de la diferentes pruebas ciclísticas, entre ellas la tradicional competencia “Unión de Los Parajes” cuya octava edición ya tiene fecha, el próximo 15 de octubre.

Baldebenito, quien integra el grupo de trabajo de Amigos de Ciclismo de Trevelin, estuvo unos 40 días en terapia intensiva, muchas veces al borde de la muerte. Tuvo un problema renal muy severo con insuficiencia respiratoria.

Estuvo entubado, le hicieron traqueotomía y al día de hoy sigue don diálisis. En síntesis, con todo lo que tuvo “Dios no le soltó la mano”.

En la jornada de hoy se está llevando a cabo la segunda fecha, de un total de tres, del Campeonato de Mountain Bike “Homenaje a Fidencio Gamarra” un vecino muy reconocido que tuvo Trevelin. Trabajador incansable en el Correo Argentino y gran colaborador de toda actividad deportiva que se generaba en la región.

Previo a la primera fecha, que tuvo lugar el pasado 21 de mayo, Baldebenito ya estaba trabajando en la organización de esta carrera, desde el mismo hotel donde estaba viviendo. Cuando su físico se lo permitió comenzó a manejar todas las redes sociales tanto de este campeonato de tres fechas, como la tradicional Unión de los Parajes.

“Cuando salí de terapia no podía caminar, no podía hablar, no podía hacer nada con las manos y con el tiempo pude caminar bien, sostener las cosas con las manos y me pude comunicar a través del celular”, dijo Baldebenito a este medio.

Por un tiempo prolongado estuvo viviendo en un hotel y, día por medio, lo llevaban a la clínica para hacerse diálisis. Claro que cuando el ánimo estaba alto y el físico acorde comenzó a trabajar con las redes sociales y el armado de los distintos flyers de los Amigos del Ciclismo de Trevelin.

Estando tan lejos de sus seres queridos, esta era una manera de estar cerca de los suyos. Trabajando en beneficio de ciclismo de la región.

“Todo fue muy rápido. La derivación fue enseguida y me vine con una mano atrás y otra adelante”, señaló además.

La gente de Trevelin hizo una colecta muy grande, Ricardo Rocha con la gente de ciclismo también, Los compañeros de trabajo de Dicasur hicieron también un esfuerzo muy grande para hacer la estadía en Buenos Aires no tan pesada.

“Recibí ayuda de mucha gente que ni siquiera conozco, Fontana de Trevelin hizo un aporte grande, al igual que Belgrano de Esquel” remarcó también.

Alejandro Baldebenito ya está en vuelo hacia Esquel. Si Dios quiere, cerca de la 5 de la tarde de hoy ya estará en Trevelin.

Luego de abrazarse con sus familiares y amigos llegará el momento de trabajar.

Llegará el momento de conocer los resultados de la segunda fecha de hoy y de ponerse a trabajar en la organización de una de las pruebas que quedó marcada en el calendario de los ciclistas de la región, de la Patagonia y de gran parte del país., porque el 15 de octubre se correrá la octava edición de la Unión de los Parajes.