La auxiliar de la educación, Jazmín Roa, denunció que hace tiempo muchos trabajadores que se desempeñan en la Casa Estudiantil, sufren persecución por parte de sus directivos.

En este sentido, Roa expresó que se le dio de baja sin previo aviso cuando estaba cursando un embarazo "y luego de años me reincorporaron durante un mes hasta que me notificaron que no me presente a trabajar por incompetente".

"Le dije que no estaba de acuerdo porque quien me notificó tuvo mucha denuncias, vino gente de Rawson a intervenir en la Casa Estudiantil", aseveró la trabajadora.

Asimismo, relató que a sus compañeros "se los cambia de escuelas sin que pidan ningún pase, que también sufren persecución".

"Los compañeros reciben alimentos con tijeretas, no se le da ropa de abrigo, tienen que comer en un galpón rodeado de gallinas porque no tienen espacio donde comer, entre muchas otras cosas que podemos enumerar", concluyó Roa.