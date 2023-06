El Senador Nacional y candidato a Gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, presentó junto Fernando Álvarez de Celis en Comodoro Rivadavia, su Plan de Infraestructura para la provincia. El evento se desarrolló en el Hotel Lucania de la localidad, con la presencia de representantes de la Cámara de la Construcción, Cámara de Comercio y organizaciones intermedias de la ciudad y la provincia.



Transparencia



Al respecto, Torres saludó a los presentes y planteó que "junto a nuestro equipo vamos a revolucionar la infraestructura de la provincia y plantear un esquema para que, de una vez y para siempre, las obras en Chubut se hagan de una manera transparente y que se compita, como corresponde", a la vez que puso en valor la figura de De Celis, "uno de los mejores funcionarios que hemos tenido en su momento en un cargo nacional y que vamos a tener en la provincia".



"Se pueden hacer las cosas bien"



"Tenemos que mostrar que se pueden hacer las cosas bien, que con honestidad y transparencia se pueden hacer más y mejores obras", puntualizó el Senador Nacional, sumando a ello que "no sirve que los funcionarios se reúnan a escondidas de la gente, necesitamos dirigentes y funcionarios que puedan dar la cara, caminar tranquilos por la ciudad y tanto Fernando como todo nuestro equipo de trabajo es una garantía de ello. En mi gobierno, con orden y transparencia, las obras se van a empezar y terminar como corresponde".



Infraestructura escolar



Por su parte, Álvarez de Celis, quien se desempeñó como Secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública de la Nación entre 2015 y 2019 y lidera el equipo técnico de Infraestructura de Torres, explicó: "El Plan tiene como objetivo apuntar al desarrollo de la provincia y mejorar la calidad de vida de los chubutenses. 'Nacho' nos pidió generar infraestructura social de calidad, esto quiere decir que las escuelas deben contar con infraestructura propicia para que los chicos puedan estar, desarrollarse, estudiar y progresar".



Salud pública, transporte y logística



"El otro eje es la salud pública", continuó Álvarez de Celis, agregando que "hoy es un sector muy deteriorado en materia de infraestructura, por lo que vamos a generar un fuerte desarrollo y para eso estamos trabajando con las distintas áreas que hacen al sistema público de salud".



"Otro de los ejes más importantes es el del transporte y la logística. Es necesario conectar a la provincia entre zonas como la Cordillera, el Valle, Comodoro Rivadavia y los pueblos y ciudades del Interior de Chubut para que dispongan de una conectividad plena, desde el punto de vista del transporte como en relación a los servicios básicos como, por ejemplo, Internet. Necesitamos una provincia conectada y después, una que esté conectada con el mundo a través de sus puertos y aeropuertos, algunos de los cuales hoy están sin desarrollar como es el caso de Esquel", apuntó Álvarez de Celis.

"Vamos a terminar las obras inconclusas como la Ruta 3 entre Madryn y Trelew y entre Comodoro y Caleta, y la Ruta 25 entre Trelew y Rawson", agregó.



Plan Energético



"Vamos a trabajar para que Chubut siga siendo un motor de la energía para la Argentina, tanto en los convencionales como renovables. En ese sentido, tenemos que propiciar la infraestructura necesaria para mandar la energía que produce Chubut al resto del país. Para ello se deberá realizar la línea de 500Kv, y la estación transformadora de Comodoro Rivadavia, por mencionar algunas de las obras más importantes".



"Pero también, las ciudades de nuestra provincia deben tener la energía que se merecen. Por eso vamos a generar un plan que erradique de una vez por todas los problemas de abastecimiento de energía en las grandes ciudades y en todos los pueblos que hoy se abastecen de una manera que no es la adecuada. Es una gran transformación la que encaramos", remarcó De Celis.



Agua: abastecimiento y cuidado ambiental



En otro orden, el coordinador del equipo de Infraestructura de Torres sostuvo que "un tema no menor es el del agua: estamos diseñando un plan de infraestructura para garantizar el abastecimiento a las ciudades y pueblos de Chubut, como así también para el agua de riego que es muy importante para los productores; y trabajamos para que los desagües pluviales y domiciliarios garanticen un pleno desarrollo y sostenimiento ambiental, evitando la contaminación de un recurso tan indispensable como lo es el agua".



Pacto por las ciudades



"Vamos a generar un programa de Infraestructura para cada una de las localidades, en conjunto con los intendentes, por eso hoy estamos trabajando con nuestros candidatos para que cada uno exponga su conocimiento y peticiones y, de ese modo, podamos llevar adelante un plan estratégico para cada ciudad.



Sin embargo, nada de esto tendría sentido si no se impulsa una profunda modernización que permita que estas obras empiecen, se terminen a tiempo y que la ciudadanía pueda controlarlas, siguiendo los avances. Para ello vamos a implementar en Chubut el Sistema Integral de Proyectos Estratégicos (SIPPE), a través del cual la planificación, el estado y los avances de un proyecto se van a poder seguir online, y cada paso que dé un funcionario, la ciudadanía lo va a poder ver. Esto va a permitir que los chubutenses puedan ver, en tiempo real, cómo se está invirtiendo su dinero, rindiendo mucho más de lo que el aporte de los contribuyentes está rindiendo actualmente", puntualizó Álvarez de Celis.

M.C.