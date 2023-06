En esta nueva emisión de Firma y Aclaración, charlamos con el intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque, candidato a Gobernador por Arriba Chubut, "sin miedo a la prensa", porque afirma estar preparado para contestar todo lo que tenga que ver con la gestión y los actos de gobierno.

Con 42 años de edad y formación en derecho, Luque ha desempeñado diversos roles a lo largo de su carrera. Fue asesor letrado de la oficina de Defensa del Consumidor de Comodoro Rivadavia y también ocupó la presidencia del reconocido equipo de básquetbol Gimnasia y Esgrima, que compite en la Liga Nacional.

Respecto a su posición política, Luque dejó en claro que no proviene del mismo ámbito que el actual gobernador Arcioni, a pesar de las apariencias de Juntos por el Cambio sobre la contratación de portales para denunciar. Señaló que su candidato a gobernador era Carlos Linares, pero tras perder las elecciones, decidió el desafío de postularse. Destacó la experiencia y capacidad de gestión de Linares y destacó la importancia de contar con un proyecto político y un equipo capacitado.

El candidato a gobernador hizo hincapié en su experiencia como presidente del club Gimnasia y Esgrima de Comodoro, donde aprendió a gestionar y luchar para la institución y el deporte en su ciudad natal. Afirmó que se involucró en la porque política cree que es la única herramienta para generar cambios y luchar por ideas y proyectos.

Luque reconoció que gobernar la provincia es un desafío distinto a ser intendente de la ciudad que maneja el mayor presupuesto provincial. Sin embargo, resaltó que su experiencia en la gestión y en la administración de recursos lo ha preparado para afrontar situaciones de crisis y emergencia. Destacó los logros alcanzados en Comodoro Rivadavia, como la disminución de los índices de inseguridad y el bajo desempleo, y atribuyó estos éxitos a políticas de diversificación productiva y al manejo eficiente de los recursos.

“ La educación es provincial, la salud es provincial, las políticas sociales deben ser provinciales también. Gracias a políticas que hemos llevado adelante, Comodoro ha bajado los índices de inseguridad de una manera estrepitosa, éramos la ciudad con mayor índices de asesinatos por habitante, más que Rosario. Hoy esos índices no existen, van de la mano de ser la segunda ciudad con menor desempleo en Argentina”.

En relación a la provincia de Chubut, Luque manifestó su convicción de que es necesario integrarla y trabajar en áreas fundamentales como la educación, la salud y las políticas sociales. Reconoció la complejidad de los problemas salariales y los convenios colectivos en la provincia, pero subrayó la importancia de contar con especialistas en la materia y mejorar los recursos económicos para garantizar sueldos.

“Hay que saber gobernar y tener experiencia en administrar. No es que esto lo heredamos, venimos construyendo una ciudad que 70 años no tenía esta realidad. Pero nosotros nos dedicamos primero a luchar por lo que creíamos que era justo, y segundo administrar recursos que generen y derramen una economía, en donde su mayor presupuesto, logramos que el mayor ingreso de ese presupuesto de esos ingresos sean recursos genuinos de los comodorenses, no de las empresas petroleras ni de la coparticipación.”.