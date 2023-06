En una nueva emisión de Firma y Aclaración, Leandro Wengier habla sobre su vida, su familia y su trayectoria como reconocido comerciante de la ciudad, su participación en la dirigencia deportiva en distintas oportunidades y su paso por la política como diputado. A sus casi 82 años, ya no trabaja en el negocio y se dedica a disfrutar de su familia, que tanto orgullo le da.

Nacido en Buenos Aires, pero radicado en Esquel desde muy temprana edad, “pupe” se convirtió en un nombre conocido y respetado en la comunidad. "Cuando era chiquito, mi papá me decía así, del Irish. Y me empezaron a decir todos así. Me empezaron a conocer por Leandro en el momento en que le puse al negocio", recuerda con una sonrisa en su rostro.

La historia de Leandro está entrelazada con la migración de sus padres, un polaco y una rusa, quienes se conocieron en Buenos Aires y decidieron construir su vida en Esquel. Junto a sus tres hermanos, Leandro creció en esta hermosa ciudad patagónica, forjando fuertes lazos con su comunidad.

En su juventud, Leandro emprendió su formación académica en Buenos Aires, pero pronto se dio cuenta de que su verdadero hogar estaba en Esquel. "No pude seguir, extrañaba mucho, de todo un poco, la vida en Esquel, los amigos, la ciudad, es que me crié acá", confiesa con nostalgia en sus palabras.

El amor también llegó a la vida de Leandro cuando menos lo esperaba. Conoció a su esposa, Susana, en Buenos Aires y, a pesar de no estar buscando una relación, supo desde el primer momento que ella era la compañera de vida que estaba destinada a tener. "Ya llevamos 51 años de casados", revela con orgullo. Juntos, formaron una hermosa familia con cinco hijos: Alejandro, Gustavo, Laura, Claudia y Diego, de los cuales tiene 8 nietos.

El destino de los hijos de Leandro tomó caminos diversos, pero siempre cuentan con el apoyo incondicional de sus padres. Uno de sus hijos, Diego, reside actualmente en Estados Unidos, lo cual representa un desafío emocional para Leandro y su esposa. "Es muy doloroso. Posiblemente más doloroso para él que para mí", admite con sinceridad. A pesar de extrañarlo, reconocer que su hijo está viviendo una vida plena y exitosa en el extranjero.

La política también ha formado parte de su vida al desempeñarse como diputado. Aunque confiesa que la ha sufrido en ocasiones, reconoce su importancia y el deber de involucrarse. Sin embargo, abandonó su carrera política y regresó a su negocio, decepcionado por la falta de consideración hacia sus opiniones. "Ese es el pensamiento que tengo yo, considero que a la política no va la persona más capacitada y la persona con deseo de hacer más cosas", explica con convicción.

“En una reunión en el comité, di 4 o 5 opiniones y mis opiniones no servían, me dijeron que yo no entendía nada. Entonces cuando me dijeron eso, dije me voy a ir a mi negocio, porque ahí sí entiendo y voy a tratar de trabajar bastante, para poder ganar dinero y pagar mis impuestos, porque con esos impuestos se les paga a los funcionarios iluminados, que son los que nos hacen el desastre que están haciendo para poder llevar el país a la situación a la cuál lo están llevando. Me levanté y me fui, quedó un silencio absoluto”.