“Loma” Ávila y una frase que dejó a todos con la boca abierta: “Ante todo soy peronista”

El secretario general del Sindicato del Petróleo, Jorge Ávila, encabezó en la sede sindical de Kilómetro 5 una multitudinaria asamblea ante casi 2.000 Afiliados del Yacimiento de YPF Manantiales Behr, acompañado por la fórmula que integran Ana Clara Romero y Guillermo Almirón a la Intendencia de Comodoro Rivadavia y por el candidato a Vicegobernador, Gustavo Menna.

“Acá nos encuentran a todos juntos, con diferentes ideas políticas pero aclarando que antes de todo está nuestra Cuenca porque todo el mundo vive del petróleo en esta Patagonia”, dijo Ávila.

“Acá hay un plan, no le venimos a ofrecer una propaganda, es un trabajo conjunto. Yo me podía quedar tranquilo, porque mis elecciones recién son en octubre, dejar que todo pasara, sin embargo lo hacemos porque le tenemos que devolver a nuestra gente la confianza”, disparó “Loma”.

“Pareciera ser que ser peronista es una mala palabra, que lo único que brilla es el kirchnerismo. Ante todas las cosas soy peronista y no voy a negar mi rol, porque eso soy, y voy a defender a cada trabajador, a las obras sociales”, detalló.

Según Ávila, “cuando venimos acá y les pedimos a todos para que nos acompañen el 30 de julio, es porque tenemos que lograr poner al gobernador más joven de la historia, que hizo un debate hace poquito y que demostró que tiene el coraje y la valentía para conducir esta provincia”, en referencia a Torres.

“Él va a conducir esta provincia acompañado por los trabajadores, porque le ponemos el hombro a esta candidatura. No le vamos a tener miedo a eso. Como no le tuvimos miedo al cambio, como no le vamos a tener miedo al enfrentamiento que vamos a tener, porque viene la nueva energía y te dicen que ahora es de otro sindicato, que no le pertenece a los petroleros. No sólo vamos a ir por la nueva energía, vamos a ir por los nuevos puestos laborales”, determinó. Hay que recordar que la candidatura de Ávila fue considerada como “el pase político del año” ya que en los últimos tiempos se lo veía muy cercano al gobernador Mariano Arcioni. Pero finalmente se decidió a ser candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio.