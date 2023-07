El próximo miércoles 26 de julio a las 23hs, la comediante Sol Pozzo llega a la ciudad de Esquel para presentar su espectáculo de stand up en Plan B.

Sol es comediante y abogada, "una linda mezcla", según destaca en diálogo con Red43: "A las abogadas nos asocian con ser muy serias; yo siempre digo que me transformo; al a mañana soy de una manera y a la noche de otra. Uno convive constantemente con múltiples personalidades. En la vida, la comedia es arte; es bueno tomar las cosas de manera graciosa".

"Muchas veces se me cataloga de que hago humor negro; pero siempre digo que mi humor es mas oscuro, mas cruel. A veces está bueno hacer humor con las cosas que a uno lo ponen incómodo. Yo tengo una discapacidad motora; camino con bastón; en el stand up hay un concepto, el del 'elefante en la sala', que es cuando una persona tiene algo muy evidente, decimos que se tiene que hablar de eso"

En este contexto, Sol detalla sobre el hecho de habilitar al público a que se pueda reír en estos casos: "no nos reímos de la discapacidad, sino del hecho de hacer humor con lo que nos duele".

"A veces me pasa que quiero hacer chistes sobre ciertas cuestiones pero me digo a mi misma que no, ya que me sigue molestando y no lo estoy disfrutando. Por ello el chiste lo haré cuando lo tenga más elaborado"