Durante las primeras horas de la tarde de este martes, nueve personas a bordo de una lancha sufrieron un accidente en el mar y terminaron en el agua.

Según las fuentes, “tres tripulantes y seis pasajeros” iban en una lancha que se dio vuelta, chocó contra la restinga, y debieron acercarse nadando hacia la costa.

Fuentes oficiales confirmaron que “la marea estaba baja y la lancha no se hundió en ningún momento”. Debido a las condiciones favorables del mar, las personas no sufrieron mayores dificultades para buscar resguardo y no estaban muy alejados de la orilla costera.

En tanto, personal de Prefectura se acercó a brindar asistencia en tres embarcaciones: una moto de agua, un semi rígido y una lancha.

De esta manera, llevaron a cabo un operativo de rescate y se aguarda más información.

Fuente ADNSUR

E.H