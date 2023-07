El subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo, José Mazzei, dialogó con la prensa y se refirió a la reunión que se realizó esta mañana entre prestadores, empresarios y transportistas.

En principio, el Gobierno Provincial había tomado la decisión de suspender el transporte nocturno en las rutas de Chubut, pero la medida se dejó sin vigencia. En relación a esto, Mazzei dijo: "no soy el único que toma decisiones, se hacen mesas de trabajo. No h icimos una reunión tan generalizada, me hago cargo de ese error".

"Reconozco que me reuní con una mesa chica, reconozco como error no haberlo hecho con una mesa amplia como fue en la jornada de hoy", expresó y señaló: "En esta linda charla que se dio por dos horas, establecimos que el problema fundamental es la comunicación".

"Celebramos esta reunión y que en conjunto podamos tomar medidas que perduren en el tiempo en beneficio de los usuarios".

Respecto a la medida de suspender el transito nocturno de micros por rutas de Chubut, Mazzei remarcó que "la medida queda sin vigencia".

"Ahora vamos a dar un plazo para que los micros tengan que estar equipados con telefonía celular. Una vez vencido ese plazo, aquellos que no lo tengan se cancelará el viaje", remarcó.

E.H