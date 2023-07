En instalaciones de la Coop. 16 y ante una nutrida concurrencia expusieron los candidatos del Frente Arriba Chubut Juan Pablo Luque y Juan Manuel Peralta.

La temática fue variada y se abarcaron las inquietudes que plantaron los comerciantes de nuestra ciudad y sus organizaciones representativas.

Un tema que se abordó en extensión fue la situación de La Hoya. Al respecto, Juan Peralta dijo que se pondrá al frente de las gestiones que requieran todos los atractivos de Esquel, en particular de La Hoya, y fundamentó que “el intendente debe ser protagonista cuando se afectan los intereses de Esquel, sino se termina en situaciones que pueden ser desfavorables. Por ejemplo, que en el caso de La Hoya, haya convenios que determinen que los productores cerveceros locales no puedan vender sus productos en el CAM. Que no exista una bonificación para los residentes. Que no haya un programa de acceso al deporte invernal para alumnos de las escuelas inicial y primaria. También hay que recordar que la ciudad ha perdido su Fiesta Nacional del Esquí, la cual supo tener una gran convocatoria nacional e internacional".

Referido a la forma en que se realizó la concesión Peralta apuntó: “No se han explicitado claramente los alcances del pliego que concesionó La Hoya, se hace difícil establecer los fundamentos de los compromisos asumidos por la Provincia con la empresa concesionaria”. Sin embargo, agregó “hay que respetar los términos de esa concesión, controlar que se cumplan los requisitos establecidos, y en todo caso ver qué es mejorable en un marco de acuerdo serio y responsable".

“Si la ciudadanía me elige el 30 de julio, voy a estar permanentemente al tanto de todas y cada una de las situaciones y ejercer un verdadero contralor, porque independientemente de quién tenga la administración, La Hoya es un patrimonio de Esquel, que nos deviene de los pioneros de la montaña, y es un deber cuidarla y asegurar su buena gestión. Vamos a estar siempre presente también para prestar colaboración y ayuda” planteó el candidato de Arriba Chubut.

Por ultimo, Peralta resaltó las bondades únicas del CAM: “La Hoya tiene una pista de categoría que llegó a ser lugar de entrenamiento de equipos de alto rendimiento y además, por la extensión de la temporada permite la realización de competencias internacionales. Por todo ello, hay que resignificar el valor que el Centro de Actividades de Montaña La Hoya tiene para Esquel, la región y el país.