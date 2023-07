Guillermo Polke, candidato a gobernador por Unión por la Patria en Santa Cruz hizo conocer su principal compromiso con la comunidad si gana las elecciones: reducir a la mitad el horario laboral para los empleados públicos de la provincia. Lleva como candidata a vicegobernadora a Cristina Aranda

En principio, Polke dijo que su candidatura surgió de analizar el contexto que se estaba dando: "Vimos candidatos por el oficialismo que se iban bajando, esto lo vimos en las últimas semanas antes de presentar las listas, y por el otro lado, de observar también de que ninguno de los candidatos planteaba un modelo de producción."



Luego agregó: "Lo vimos como una oportunidad más que interesante, nos pusimos de acuerdo e hicimos la presentación de una lista donde en su totalidad, más allá de los sectores políticos de cada 1. Son personas que vienen del sector privado, sectores que representan al comerciante, al campo , a los sectores productivos, gente del de los sectores independiente y bueno, pudimos conformar una lista completa y hemos hecho una oferta más electoral, con una visión desarrollista y productiva."

"Nosotros proponemos en nuestra plataforma política la reducción horaria o la reducción de la jornada laboral para los empleados de la administración pública. Esto no te lo dice nadie. Sí, tampoco te lo dice nadie. La doble jornada escolar y la creación de un Banco de desarrollo como herramienta para el acompañamiento de este plan productivo".



En el momento de profundizar la idea de reducir el horario de trabajo de los estatales, expresó: "Esta nueva propuesta genera generar ruido, a veces, pero es muy simple. En pandemia vimos que la cosa pública siguió funcionando, la administración pública municipal, la administración pública provincial, nacional, en pandemia siguió funcionando con su problemática porque obviamente no estaba preparado para esa situación y la verdad que hoy ver un trabajador, como en la recorrida que hice por parte de Santa Cruz, que un trabajador municipal esté 8 horas trabajando, un trabajador administrativo que esté 8 horas me parece mucho teniendo hoy un sinnúmero de tecnología que puede hacer lo mismo en forma más eficiente y en menor tiempo. La verdad que para mí es un recurso que se pierde."



"Nuestra idea es que un trabajador de 8 horas, 7 horas, vaya a trabajar la mitad de tiempo. Supongamos ocho para que el número sea correcto sea fácil de entender. Si trabaja 8. Si hoy actualmente trabaja ocho, con nosotros va a trabajar cuatro, pero va a seguir cobrando como si trabajara 8. Se reduce la cantidad de horas, no se reduce el salario, ni las conquistas logradas. Simplemente se reduce la cantidad de trabajo. Se van a crear nuevos turnos, se harán más turnos con jornadas de 4 horas", agregó.



Polke dijo que, para él, es muy importante que el trabajador pueda estar más tiempo en su casa atendiendo a la familia, atendiendo los chicos.



"Esto va a permitir que el trabajador de la administración pública termine o concrete ese sueño que tiene que te lo cuenta, que quiere estudiar, que quiere capacitarse, que quiere terminar su secundario, que quiere iniciar una carrera o terminar su carrera universitaria inconclusa, porque tal vez de joven tuvo que empezar a trabajar muy tempranamente para atender las necesidades de una familia, entonces trabajando menos horas va a poder apuntar a concluir esta cuestión de capacitación y por último, y lo que más pretendo yo, si soy gobernador, es que esa persona que va a estar en su casa que va a poder capacitarse, tal vez encare un emprendimiento privado, un emprendimiento que se vio en pandemia”, finalizó.