La localidad de Gaiman fué seleccionada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para representarnos por Argentina en los Best Tourism Villages 2023 ante la Organización Mundial del Turismo.

La participación de las localidades turísticas de diferentes países, se realiza a través de la convocatoria a inscribirse, y cumpliendo ciertos requisitos.

Es así que la Organización Mundial del Turismo (OMT) invitó a participar de la tercera edición de la iniciativa Best Tourism Villages en el marco de sus actividades para avanzar el papel del turismo como herramienta para el desarrollo rural, que organiza desde el 2021.

Gaiman se inscribió a ello a través de su intendente Darío James y la Dirección de Turismo de la localidad y fue seleccionada a participar en la edición 2023.

Desde el 2021, la iniciativa Best Tourism Villages aspira a fomentar el turismo como herramienta para contrarrestar los factores que impiden el desarrollo en zonas rurales. Despoblación, desigualdad económica, brecha de género, degradación ambiental, por nombrar algunos.

Propone también, impulsar el empoderamiento de las mujeres y juventudes, mejorar la conectividad e infraestructura, accesibilizar la financiación y mejorar la formación. A la fecha, 70 pueblos de casi 40 países han ganado la distinción, y otros 40 fueron seleccionados para participar en un programa de asesoramiento para poder aspirar al premio en ediciones siguientes.

En la edición 2022 de ésta iniciativa, 32 destinos rurales alrededor del mundo fueron reconocidos por sus prácticas innovadoras y sostenibles. Entre los galardonados estuvieron pueblos como Zell am See en Austria, Dazhai en China y Creel en México. Pero, ¿qué son los Best Tourism Villages y qué se propone lograr con este proyecto?

Argentina participo el 2022 con tres localidades entre las que estuvo Caviahue-Copahue (Neuquén), San Francisco de Alfarcito (Jujuy) y Trevelin (Chubut).

De los tres, Trevelin logró ingresar a la lista de los 20 pueblos que participarán en el programa de mejora de la OMT. Vale aclarar que tanto los 32 mejores pueblos rurales como estos últimos 20 se incorporarán a la red mundial de Best Tourism Villages, que ya aglutina a 115 destinos.