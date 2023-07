El candidato a Intendente de Juntos por el Cambio, Matías Taccetta, se mostró sorprendido por el nivel de convocatoria en el encuentro con prestadores turísticos y comerciantes de la ciudad que realizaron junto a Ignacio Torres.

En este sentido Taccetta, aseguró que realizaron más de 250 proyectos para los 10 ejes de trabajo que prepararon como equipo de trabajo de cara a las próximas elecciones, "esperamos que los vecinos puedan leerlo y conocer lo que proponemos".

Al ser consultado por los índices de pobreza relatados en el Encuentro, Taccetta sostuvo que "el 50% de los vecinos de Esquel sufren pobreza, muchos no tienen trabajo y los que tienen trabajo no llegan a fin de mes. Hay que dar respuestas y no mentirle a la gente".

"La gran mayoría de los vecinos no la está pasando bien, no pueden acceder a un lugar para construir una vivienda, no tienen servicios y es imposible crecer como comunidad si no tenemos cuestiones básicas", aseveró Taccetta.