Cinco de los seis candidatos a la intendencia de Esquel se ven las caras en un nuevo debate. En esta ocasión, la actividad organizada por Radio Nacional tiene lugar en el Centro Cultural Esquel Melipal desde las 19 hs de este miércoles.

La actividad contempla no solo preguntas de la organización, sino además, cuestiones que ha planteado la comunidad de Esquel.

Una de las preguntas que respondieron los candidatos, fue: En las aplicaciones de alquiler temporario, hay más de 200 casas y departamentos disponibles, lo que sube el precio para residentes. ¿Se hará algo para incorporar al pago de ingresos brutos de éstos alquileres temporarios?

Por el Frente Vecinal Esquel, Flavio Romano respondió que "Este tema se enmarca dentro del déficit habitacional que existe. Existe una mesa de tierras y de vivienda que hemos propuesto; se ha votado y aprobado. Acá el problema que hay con alquileres está relacionado con la dificultad para conseguir viviendas. Ahí tiene que intervenir el municipio si o si. Hay familias que se sabe que tiene la posibilidad de acceder a un terreno pero hay que facilitarles el acceso a un crédito y el municipio no hace nada. Hay familias que no tienen acceso a tierras porque no está planificado, entonces invito a quienes dicen que van a planificar a que se sienten en la mesa de planificación que existe, porque no se sentaron nunca".