Durante la jornada de este miércoles se llevó a cabo una conferencia de prensa a cargo del Tribunal Electoral del Chubut, con el objetivo de informar sobre el operativo electoral del próximo fin de semana.

La jornada fue encabezada por la presidente del Tribunal, Camila Banfi Saavedra, quien estuvo acompañada por la secretaria del sector, Adriana Villani; Mario Tavera, responsable electoral de Correo Argentino; Comandante Principal Sergio Batista, jefe de la Agrupación XIV de Gendarmería Nacional; Comisario General César Brandt, jefe de la Policía del Chubut y el Contador Mariano Pardini, director de administración a cargo de la Administración General del STJ

Banfi Saavedra, contó que empezó “el operativo de traslado de urnas y material electoral en las distintas localidades de la provincia con vistas a los comicios del próximo 30 de julio”.

Asimismo, la secretaria del Tribunal Electoral Provincial, Adriana Villani, destacó la alta concurrencia a las capacitaciones de autoridades de mesa. Indicó lo fundamental de la preparación de quienes ocupan esa función, teniendo en cuenta que si la documentación no coincide demoraría el escrutinio definitivo. También manifestó que “en esta ocasión el Tribunal ha decidido que los fiscales generales no van a estar acotados a una escuela en particular, sino que van a poder rotar para poder contribuir a la mayor transparencia y el cuidado de los intereses de cada una de las agrupaciones políticas”.

Por otro lado, el responsable electoral de Correo Argentino, Mario Tavera, dijo que desde este miércoles comenzó el operativo de "traslado a la ciudad de Comodoro Rivadavia y a todas las localidades de la zona sur".

Tavera informó que “el sábado, en las localidades más importantes, se hace el despliegue anticipado en los locales de comicios desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas ”. De esta manera, en cada local quedarán las urnas en custodia de Gendarmería para ser entregada el domingo a las 7 de la mañana a las autoridades de mesa.