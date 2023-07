En una nueva emisión de Firma y Aclaración, charlamos vía Zoom desde La Plata con el especialista financiero Juan Yacoub, quien nos cuenta acerca del estado actual del mercado inmobiliario y cuáles son las mejores opciones para invertir antes de las elecciones.

En el contexto de una economía marcada por la inflación y la devaluación de la moneda, muchas personas se preguntan cómo invertir de manera segura y rentable. Si bien el tradicional plazo fijo ha sido una herramienta para defenderse de la inflación, los rendimientos actuales resultan insuficientes, incluso inferiores al crecimiento de la inflación, lo que provoca una pérdida de poder adquisitivo para los ahorradores.

Frente a esta situación, aquellos que tienen un excedente de capital o simplemente buscan ahorrar, deben considerar otras alternativas de inversión. Juan Yacoub destaca que las inversiones inmobiliarias son una opción popular para enfrentar el fenómeno inflacionario. Actualmente, el mercado inmobiliario presenta una particularidad interesante: el valor del metro cuadrado está en un piso histórico debido a las crisis económicas. Esta situación crea oportunidades para aquellos inversores que buscan proteger su capital y obtener ganancias a largo plazo.

El asesor financiero y especialista en inversiones afirma que en la ciudad de La Plata y en gran parte del Gran Buenos Aires, se pueden encontrar unidades inmobiliarias a estrenar a partir de 900 dólares el metro cuadrado, con acabados de alta calidad y comodidades de nivel ABC1. Hace 15 años, este valor hubiera sido inimaginable, lo que representa una excelente oportunidad para los inversores que buscan aprovechar el bajo costo del metro cuadrado en el mercado actual.

Yacoub resalta que el momento actual es especialmente propicio para invertir en el mercado inmobiliario, ya que la mayoría de las personas tiende a retraerse en períodos pesimistas. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando las oportunidades de inversión son más atractivas. Esperar a que la situación económica mejore antes de invertir puede resultar en precios mucho más altos y oportunidades perdidas.

El experto en inversiones también advierte sobre el impacto de las elecciones en el mercado. La tendencia hacia un gobierno más pro mercado puede generar confianza en los inversores extranjeros y nacionales, lo que a su vez puede llevar a aumentos significativos en el valor del metro cuadrado. Por lo tanto, es esencial analizar el panorama político y económico antes de tomar decisiones de inversión, ya que “los que tienen chance de ganar hoy en día son vistos por el mercado mucho más amigables, por lo tanto, es muy probable que a penas tengas un cambio de gobierno, tengas subas en lo que es el valor del precio del metro cuadrado, por una cuestión solamente de confianza”.

En cuanto a las opciones de inversión, señala que el mercado de moneda es una alternativa más estable en comparación con la Bolsa. Invertir en moneda extranjera o en activos que generen rentabilidades en moneda dura puede ofrecer una mayor protección frente a la inflación y la devaluación de la moneda local.

“Si apostás antes de las elecciones, invertir en la Bolsa demanda muchas condiciones que invertir en el mercado de moneda. En el mercado de moneda puede invertir una persona ‘X’, que tiene dólares o ahorros y puede pagar la cuota y no necesita justificar muchas cosas. Si vos tenés que invertir 10 mil dólares en la Bolsa, tienen que estar totalmente blanqueados, entras en otra legislación y vas a pagar mucho más impuestos”.

También remarca que es recomendable tener los ahorros o inversiones en diversas canastas como por ejemplo en bonos o en Criptomonedas, no tener todo en un solo lugar, ya que el mercado de moneda está totalmente destruido por la falta de confianza en el peso.

En cuanto a la regulación del mercado, se muestra en contra de intervenciones legislativas que afecten la relación entre propietarios e inquilinos. Sostiene que la regulación excesiva puede llevar a un encarecimiento de los alquileres y reducir la oferta de viviendas disponibles en el mercado.

“Cuando metes leyes para regular el mercado de esta manera, meterte en la relación entre el propietario y el inquilino, o el consumidor o lo que sea, lo único que haces es encarecer las cosas, y bajas tanto la oferta y la demanda es altísima porque tenés un montón de gente que no tiene vivienda, que los departamentos pasan de valer $50 mil que valían hace seis meses, a valer 100 o 120 mil, lo peor es que no hay, la gente no encuentra propiedades”.