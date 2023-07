Repudian una publicación de Greenpeace donde desconoce la soberanía argentina sobre Malvinas

La organización ecologista independiente Greenpeace Argentina publicó un tuit que por un particular detalle se volvió tendencia en las redes sociales. Luego de viralizarse rápidamente, el posteo generó enojo, polémica y repudio para la organización que en su perfil expone: "económica y políticamente independiente, que no acepta donaciones ni presiones de gobiernos o empresas".

Argentina se ha convertido en un "crisol de culturas", y eso se describe muy bien en los miles de kilómetros que ocupa el territorio argentino. Sin embargo, en la multiplicidad, también hay reglas que no se discuten, que no entran en juego, o que, mejor dicho, no se perdonan.

En ese marco, Greenpeace Argentina cometió un grave error, no imperdonable, pero si insoslayable. A las 20 horas del pasado martes, la cuenta oficial de Twitter de @GreenpeaceArg posteó una imagen para denunciar la actividad de las petroleras y "defender el mar y su biodiversidad". Además, invitó a defender el Golfo Azul.

Sin embargo, el problema con la entidad ecológica fue que en la imagen que postearon, se puede ver a una Argentina de un color y a las Islas Malvinas en otro. Aunque no se sabe si fue un error de imagen o una alusión a que las Islas no pertenecen al país, el tuit ya fue borrado por Greenpeace Argentina.

Cabe mencionar que, Twitter es un nido de mensajes, comentarios, posteos y viralizaciones constantes que oscilan entre el humor, la ironía y lo inimputable. Por eso, este tuit tuvo fuertes repercusiones que generaron el ¿malentendido? entre Greenpeace y las Islas Malvinas.

Por otro lado, esto sucede en un momento donde Argentina se encuentra realizando diferentes negociaciones con el Reino Unido. Además, también la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apareció en el medio y pidió que nuevamente abran las negociaciones.