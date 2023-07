Esta mañana, vecinos de Valle Chico se manifestaron nuevamente en el municipio tras la suspensión de la obra de gas.

Dicha obra fue suspendida por decisión del Ejecutivo municipal tras la devolución de fondos otorgados por el Gobierno Nacional para su ejecución.

"Es indignante esta situación. Después de que nos enteramos de la noticia nos autoconvocamos en el barrio para manifestar nuestra postura. Es una obra que esperamos desde el día uno y para nosotros fue un gran logro la firma de un convenio millonario con Nación", sostuvo Soraya, en diálogo con Red43.

En este sentido, señaló que el Ejecutivo municipal "se durmió con los plazos" para comenzar la obra con el anticipo de los fondos que había realizado Nación.

"Lo que planteo es la falta de gestión de Ongarato que dejó sin gas a dos barrios por una decisión arbitraria en plena campaña política. Está avasallando derechos y más aún con las familias de Valle Chico que no tenemos transporte urbano, gas natural, nos falta alumbrado público que nos una a la ciudad, no tenemos médicos, no tenemos cloacas. Hemos visto que le ha dado la espalda a Valle Chico", lamentó.

La referente del barrio mostró su indignación ante la decisión del municipio y sostuvo que hay "un manoseo a la dignidad de las familias" y expuso las consecuencias de no contar con los servicios habilitados.

"Los niños viven enfermos por el frio y la humedad que atraviesan las familias que no dan más con su presupuesto económico porque se endeudan para poder calefaccionarse en invierno. Nos dejaron aislados porque no tenemos ni transporte, parece que fuera apropósito. Sentimos un abandono total por parte del Estado municipal", resaltó.