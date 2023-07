En el marco del tercer juicio de extradición a Facundo Jones Huala que se llevó a cabo en el Escuadrón 36 de Gendarmería durante la jornada de este jueves, Gustavo Villanueva, Juez Subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, fue quien rechazó los pedidos de la defensa del líder mapuche.

Minutos antes, el Fiscal Rafael Vehils Ruiz había solicitado que se rechacen ambos planteos de la defensa: "uno por considerar que no se trata de una cuestión preliminar. La segunda cuestión, se trata de una nulidad que consideramos que no debía prosperar porque no había afectado en lo más mínimo a ningún derecho de defensa, ni del debido proceso".

A continuación, los fundamentos del Juez, luego del rechazo.