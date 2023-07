El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, acompañó este miércoles en Rawson la presentación del Informe de Gestión Educativa durante el período 2022-2023. Allí, el ministro de Educación de la Provincia, José María Grazzini, dio detalles de las inversiones que se destinaron en el último año a infraestructura escolar, programas y capacitaciones en todo el sistema educativo.

En el acto desarrollado esta tarde en la sede del Ministerio de Educación, Grazzini expuso junto a su equipo de trabajo lo concretado en materia educativa en cada localidad de la provincia, alcanzando –sin contemplar salarios- una inversión anual superior a los 18 mil millones de pesos e impactando en 123.565 estudiantes de los tres niveles obligatorios.

Además, las autoridades recorrieron las remodelaciones y refacciones llevadas a cabo en la Planta Baja del Ministerio, necesarias para un mejor funcionamiento administrativo.

“Pusimos en relieve lo que la educación de la provincia necesitaba y necesita”

En ese marco, Arcioni señaló que “es importante siempre tener una rendición de cuentas, que le advierto a los compañeros de gabinete que -Grazzini- dejó la vara muy alta porque vamos a empezar justamente con las rendiciones de cuentas de todas y cada una de las áreas”, y agregó: “recién mirando detenidamente qué importante que es tener datos concretos y realidades y verdades enteras, no parciales. Pasamos por la modernización, por la capacitación, por la inversión en infraestructura escolar, y por el acompañamiento en becas”.

A su vez, el gobernador Arcioni repasó que “hicimos una inversión de más de 18 mil millones de pesos sin contar salarios. Yo miro para atrás, porque estamos en una etapa que ya estamos en la última recta y, por todo lo que nos tocó atravesar a lo largo de todo este tiempo, y ustedes lo saben muy bien, nada nos detuvo. No nos sentamos lamentándonos en las situaciones que estaba la provincia o echando culpas hacia atrás, estábamos haciéndonos cargo de un problema y sabíamos muy bien cuál era el problema y cómo solucionarlo, porque una crisis de una provincia económica o financiera, o una crisis de alguna de las áreas, no es de un día para el otro”.

“Por eso yo me emociono y me llena de orgullo ver todo lo que se hizo en el área, agradecerle a ‘Pepe’ -Grazzini- y a todo su equipo maravilloso, agradecerles también a todos los gremios que llegamos a un entendimiento poniendo en relieve lo que la educación de la provincia necesitaba y necesita, y gracias a todas las voluntades hemos llegado a todos estos logros”, señaló el mandatario.

*“Hablan por ignorancia y por mentirosos”*

En otro pasaje de su discurso, Arcioni precisó que “es inevitable hablar un poquito de todo lo que está ocurriendo hoy con verdades a medias, que dicen que son mentiras, yo digo que, más que verdades a medias, hablan por ignorancia y por mentirosos, ni siquiera una verdad a medias porque no veo a nadie, a ninguno de los candidatos, no veo a ningún legislador sentado acá, porque los legisladores tienen tres meses de receso, entonces todavía siguen de vacaciones, mientras ustedes trabajan, mientras nosotros trabajamos, mientras el resto trabaja y necesitamos leyes que salgan de forma urgente”.

Y continuó: “Es raro que ustedes me escuchen a mí confrontar, yo lo que sé es laburar, trabajar, sé hacia dónde tengo que ir, sé lo que quiero para mi provincia, sé todo lo que hay que recorrer todavía. Lo tengo muy bien en claro, y algo que nos caracterizó fue que, con actitud, con templanza, con responsabilidad, seguramente nos hemos equivocado en algo, pero nadie nos puede decir que no pusimos lo mejor de uno para seguir trabajando y hacer lo que era correcto”.

“A algunos les puede gustar más o menos, pero yo los puedo mirar a la cara absolutamente a todos, porque yo cuando juré por gobernador lo hice con total conciencia de lo que tenía que hacer”, realzó Arcioni.

“Realidades”

En otro orden, Arcioni expresó que “me da pena que uno ahora escuche en este momento, como acabo de decir, no son verdades a medias, se habla por ignorancia para poder ponerse una vereda. Parece que hay una competencia de quién es el más soberbio y de quién es el más mentiroso de todos los candidatos y me da pena, porque algo tan importante, tan valioso como la educación pública; y que día a día la tenemos que mejorar y hay mucho trabajo por hacer, hicimos muchísimo como lo ven y no hay ningún número agrandado, ni nada por el estilo. Son realidades con una inversión de infraestructura de lo que va del año de más de tres mil millones. Las partidas alimentarias de las escuelas y nadie, absolutamente nadie, se detuvo a pedir un informe. Se paran en la vereda de enfrente y ni siquiera fueron a una escuela”.

“Hay escuelas en el interior, quieren ser candidatos a gobernador y no las conocen, hace un mes que empezaron a recorrer la provincia y no conocen la provincia, no la conocen, no conocen las escuelas, no conocen los gimnasios que hicimos en El Escorial”, detalló el mandatario y añadió: “nos siguen faltando el respeto, ignorancia y soberbia parece que son los ejes de campaña y yo no lo voy a permitir, porque a mí, a todo este equipo, nos costó mucho llegar donde estamos, poder rendir cuentas y poder mirarlos a la cara. Seguramente a muchos les gustará mi forma o no les gustará, pero reitero, yo los puedo mirar absolutamente a todos los ojos. Yo no dañé a nadie”.

Luego, el gobernador recalcó que “siempre hablé con la verdad, pero yo no voy a permitir que vengan tres insolentes a querer arruinar todo un trabajo, esfuerzo, sacrificio que hicieron porque no es solamente los ministros, los secretarios, los subsecretarios, es mucha gente detrás. Uno viene acá al ministerio, un ministerio maravilloso, como bien dijo Pepe, yo lo sé muy bien, que se quedan trabajando hasta después de hora porque no tenemos la informatización que tenemos que tener hoy en el siglo XXI en un área tan importante como es la educación”.

Y repitió: “Entonces, me hubiera gustado que acá estén los candidatos, sus equipos y los diputados que se les haga la licencia, los necesitamos que sigan trabajando porque el Estado sigue y reitero, me llena de orgullo poder escuchar hoy y con agrado a un ministro, a un equipo, a un ministerio que podamos rendirle cuenta y podemos mirarlo a la cara y decir todo lo que hicimos y todavía todo lo que hay por realizar”.

“No nos hagan creer que todo lo que se hizo hasta ahora está mal, porque es mentira. Eso no es ser de buenas personas y para hacer política primero tiene que ser buena persona, te puede gustar o no la forma de uno, pero primero hay que ser buena persona, y cuando se da la palabra se cumple, no se desconoce al otro día”, exclamó Arcioni.

“Ojalá se sienten con ‘Pepe’ -Grazzini-, con todos los equipos y con los gremios a ver qué es lo qué es lo que se necesita, qué podemos mejorar. Entonces, querido Pepe, nuevamente, gracias todos por el trabajo, por cómo vienen trabajando, todo lo que vienen haciendo”, agradeció Arcioni y puntualizó: “no es que hasta el día lunes, hasta el 10 de diciembre tenemos que dejar todo, absolutamente todo y honrar el juramento que hicieron al asumir el cargo”.

“Tenemos un sistema educativo sólido”

Por su parte, Grazzini sostuvo que "a partir de la convocatoria del Gobernador para llegar al Ministerio de Educación, siempre pensamos en la educación pública y veníamos de un tiempo difícil, donde no podíamos decir que estaba todo bien, y tampoco podíamos decir que estaba todo mal. La Educación es un sistema que tiene nuevos problemas luego de la pandemia en Argentina, tiene un buen sistema que tiene problemas, tiene una tasa de escolarización muy cercana a la universalización, en primaria de casi un 95 por ciento, en la secundaria casi un 99 por ciento, y en las salas de cinco, llegando al 90 por ciento, en salas de cuatro el problema es la desigualdad y donde debemos seguir incluyendo, buscando a la infancia para seguir inscribiendo dentro nuestro sistema".

Seguidamente, el ministro resaltó que "tenemos 123.565 estudiantes y 19 institutos superiores, todo esto tiene una complejidad muy importante. Tenemos un sistema que ha incluido a una gran cantidad de pibes, es un valor a defender. Cuando inició el ciclo lectivo 2022 la preocupación era que los chicos se habían desvinculado del sistema, y Argentina y Chubut hicieron un gran esfuerzo para buscarlos, a todos. Todos lograron que los chichos volvieran a la escuela, y ese es un valor muy importante para todos".

Luego, Grazzini manifestó que "cuando uno analiza los números de las matrículas de 2021, 2022 y 2023, nos damos cuenta que hemos recuperado a las infancias, a los estudiantes, lo van a ver en los números. En estos tiempos de cambio de gobierno y de campaña política uno escucha a los políticos -si bien uno ha hecho política en la vida- la verdad que cuando uno dice una verdad a medias es una mentira. Las verdades a medias son mentiras. Tenemos un sistema educativo sólido, no está destruido, no necesita una remediación. Decir que nuestro sistema educativo está destruido es faltarles el respeto a todos aquellos que, día a día, trabajan y generan un sistema inclusivo, que cuida las necesidades de nuestras chicas y chicos. Venimos a mostrar que no son dichos, sino hechos; demostrar que el Gobierno nacional y el Gobierno de la Provincia invierten miles de millones en el sistema educativo, para que podamos tener una educación de mejor calidad".

"Me hubiese gustado -después de haber estado un año en el Ministerio de Educación- que más de un candidato se hubiera acercado a consultar cuáles son las políticas que llevamos a cabo, no ver al Ministro, sino a hablar con la gente que día a día trabaja en el organismo, esa gente que tiene que construir un sistema sólido, porque cuando llegué al Ministerio me encontré con la grata sorpresa de contar con un recurso humano muy rico, con mucha capacidad de trabajo, gente que se desvive por el sistema, que se queda aún fuera del horario de trabajo, que en fines de semana se lleva trabajo a su casa para liquidar un sueldo, que las políticas del Estado nacional y provincial lleguen a cada uno de los puntos de Chubut", y añadió: "Tenemos un sistema educativo federal, sumamente federal, con políticas en cada uno de los rincones de la provincia. No son dichos, son hechos. Queremos mostrar que vinimos a construir, a organizar un sistema educativo para la mejora de todos los estudiantes y las estudiantes".

Autoridades e invitados especiales

Acompañaron al gobernador Mariano Arcioni y al ministro de Educación, José María Grazzini, sus pares de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; de Seguridad, Miguel Castro; de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; y de Turismo y Áreas Protegidas, Leonardo Gaffet; y el secretario general de Gobierno, Alejandro Sandilo.

Asistieron también el presidente de Banco del Chubut, Miguel Arnaudo; el jefe de la Policía del Chubut, Cesar Brandt; secretarios y subsecretarios de Estado.

Además de las subsecretarias de Coordinación Técnica Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión, Silvia Reynoso; de Coordinación, Rocío Silva Preciado; de Política, Gestión y Evaluación Educativa, Jimena Alemano; también estuvieron presentes, así como el subsecretario de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares José Martin Alaniz, directores generales, coordinadores y personal del Ministerio de Educación.

Asimismo, fueron invitados a la presentación los gremios de SITRAED, UPCN, UDA, AMET, y el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia con sus respectivos representantes.

Presentación

En el marco de la presentación, se hizo hincapié en la partida destinada a becas educativas, con más de 13 mil otorgadas en los niveles primario, secundario, terciario y universitario; así como en la implementación de Programas Comunitarios para organizaciones sociales y unas 400 cooperadoras escolares de toda la provincia.

La exposición comprendió además lo concretado en materia de capacitación, modernización de la gestión escolar y educación digital; y en programas como Nutriendo Chubut, que llega a más de 100 mil estudiantes de 445 escuelas con desayuno, almuerzo, merienda y/o cena.

Se destacó, además, lo invertido en materia de infraestructura escolar y mobiliario; los 800 millones de pesos anuales destinados al Transporte Educativo Gratuito (TEG); la instalación de aulas digitales y pisos tecnológicos; y la entrega de 11.225 notebooks en escuelas secundarias.

Asimismo, el informe contempló detalles del concurso de ascenso docente y auxiliar; el pase a planta temporaria y permanente de más de 2.500 auxiliares de la educación, la recategorización de 500 agentes y la regularización e incorporación al convenio colectivo de trabajo.