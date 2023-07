El candidato a Gobernador por Arriba Chubut, Juan Pablo Luque, emitió su voto en la localidad de Comodoro Rivadavia y habló sobre las expectativas del resultado del comicio que se lleva adelante en toda la provincia.

En este sentido, Luque sostuvo que es importante que se puedan llevar adelante estas elecciones ya que "ayer tuvimos un día muy difíciles los comodorenses porque las ráfagas alcanzaron los 157 km/h, rápidamente pudimos poner en condiciones la ciudad".

"Lo importante era tener las escuelas y las líneas eléctricas en condiciones, para eso trabajaron más de 30 cuadrillas durante toda la noche", afirmó Luque.

Al ser consultado por el partido, Luque expresó: "No es cierto que hay 20 años de un gobierno peronista en la provincia, los últimos 6 años no son parte de un Gobierno peronista. Yo solo me dedico a intentar cambiar la situación de la provincia en el día a día".