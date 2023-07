Luego de su triunfo en las elecciones para intendencia de Esquel, Matías Taccetta (Juntos por el Cambio) dialogó con Red43.

En principio, contó que hace muchos años estaba esperando este momento: "El día que me fui, dije que iba a trabajar para volver".

"Vamos a gobernar para todos; soy una persona que escucha mucho y tiene diálogo con todos los partidos. Hay que dejar las diferencias de lado cuando hay problemas en la ciudad, dejando de lado todas las chicanas políticas. La gente la pasa mal y tenemos que dar el ejemplo y trabajar para ellos"

"Desde mañana lunes comienza el trabajo en la transición", adelantó Taccetta, destacando que su equipo tiene que conocer a los servidores públicos de la ciudad; "eso es bueno; hay que trabajar estos meses que nos quedan en el presupuesto, la estructura municipal, proyectos y ordenanzas que tenemos que sancionar a partir del 10 de diciembre. Tenemos un hermoso equipo con gente con muchas ganas".

"Cuando llegué a Esquel yo siempre les decía a mis amigos que se cambien el domicilio porque me tenían que votar...", recuerda el actual diputado nacional, agregando además que cuando entró al municipio, fue a la Secretaría de Gobierno y el funcionario de turno Pablo Durán le preguntó qué quería hacer como funcionario: "le dije Intendente; a partir de ahí empecé a trabajar y a prepararme. Estoy preparado; es el momento, lo voy a dar todo; el amor que me tiene el pueblo de Esquel me hace sentir mucho más fuerte".

"Estos años fui uno de los diputados que más proyectos presentó; algunos pensaban cuando me fui que iba a perder presencia y no fue así. Seguimos cerca de la gente, elaborando proyectos y escuchando a los vecinos"

También recordó su paso por la Municipalidad de Esquel: "no fue nada fácil; no había plata para pagar los sueldos. Me fui con 4 masas salariales; se compraron flotas de vehículos en apenas dos años, hubo obras e inversiones. No teníamos apoyo de Provincia ni de Nación y nos ingeniábamos para hacer obras. En la pandemia estuvimos apoyando a la comunidad desde el municipio; ese esfuerzo la gente lo valoró".

"Cuando dije que quería ser intendente me dijeron que era imposible por no haber nacido acá. Yo soy de acá más que cualquier esquelense; amo esta ciudad y le doy todo lo que me dio"

Por último hizo referencia al mismo pin que utilizó durante su asunción en la Cámara de Diputados, con el que también estaba hoy: "Cuando juré como diputado me sentía un empleado municipal que llegaba a Nación; y siempre en el corazón con el escudo de mi ciudad. Esta vez no usé el escudo de Estudiantes pero está la camiseta dando vueltas que me firmaron los jugadores y a los cuales les agradezco mucho".