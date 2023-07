En su regreso a Esquel, el actor y director de teatro, Luis Bertero, presentará la obra "Quizás... ¿Una historia de amor?" con la actuación de Fernando Silvestri y Lucía Pérez Marrero como los protagonistas.

En conferencia de prensa, el director de la obra destacó que la misma representa su regreso a la ciudad.

"Hace un año y medio que me fui. Este regreso con esta obra de Sol Pavez, bajo mi dirección y con la actuación de Lucía y Fernando es muy placentero porque es volver a mi casa, al Auditorio y a un proyecto teatral que empezó en la virtualidad porque desde abril nos juntamos dos veces por semana dos horas cada día a través de una pantalla, dirigiendo desde España y ellos desde la Patagonia. Para mi fue muy placentero y emocionante", destacó.

Respecto a la obra, adelantó que el público "se va a encontrar con una pregunta de si es una historia de amor, la gente va a tener que resolver si este encuentro entre Lorenzo y Margarita es una historia de amor. Lo que tiene en particular es que está atravesada por el humor, no es una comedia. Lo que más me enamoró del texto es lo que le pasa a estos dos personajes, qué le pasa a ellos, qué les pasa en esta cita a ciegas, qué les pasa en sus soledades. Ellos se encuentran en un lugar x, cada uno por un motivo diferente y eso es lo que tiene de bueno".

La actriz Lucía Pérez Marrero, que en la obra interpreta a Margarita, destacó que el armado de la obra fue "un proceso que fue evolucionando".

"Nos fuimos encontrando por videollamada, con Fer comentamos que nosotros nos juntamos de forma presencial y poníamos a Luis en una cámara y ahí fue evolucionando hasta la necesidad de tenernos que ver presencialmente y ahí vino Luis. Empezamos a ensayar presencial y pudimos ir cerrando más ideas y que hoy podamos estar en el Auditorio hace que podamos ir cerrando cosas", destacó.