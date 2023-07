El candidato a Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, mantiene una cargada agenda de trabajo en la zona cordillerana.

En las últimas horas, visitó la ciudad de Esquel y recorrió instituciones y lugares afectados por el temporal de lluvia.

En diálogo con Red43, indicó que "nos pusimos en contacto con Provincia y con Nación para tener una agenda de vinculación que nos permita llegar rápido a los lugares que más necesitan. Estuvimos también con Bomberos y con fuerzas, ahora con la gente de Protección Civil. Es importante que el trabajo sea mancomunado y cuidar a los que nos cuidan".

Seguidamente se refirió a las falencias que existen en los pluviales, las cloacas y demás servicios, dejando en claro que se trata obras de mayor escala para establecer prioridades en el gobierno que viene: "hay obras paralizadas que son más vistosas, como el aeropuerto; pero están las otras que tienen que ver con estas cuestiones".

"Es clave el tema servicios. Camuzzi fue contundente al decir que no se puede habilitar un medidor más hasta tanto no tengamos las dos plantas de compresión en Alto Río Senguer y Río Mayo. Lo primero que vamos a hacer, es ir a Rosario y exigir que esas plantas sean colocadas para que el invierno que viene no tengamos el trastorno que tenemos siempre y que compromete a tanta gente por la desidia y falta de voluntad política"