La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, inauguró hoy, vía teleconferencia, una oficina de atención del organismo en la localidad de Sarmiento, Chubut. Estuvo acompañada en la sede central por el diputado nacional, Santiago Igon, y, desde la provincia, por el intendente municipal, Sebastián Balochi.

En este marco, Raverta destacó: “Es un día muy importante para nuestro organismo. Le queremos agradecer al intendente por darnos la oportunidad de abrir un lugar que será de encuentro y para poner al Estado a disposición de las vecinas y vecinos de Sarmiento. En esta oficina vamos a recibir chicas y chicos del Progresar, a mamás de la AUH, a trabajadoras y trabajadores y a quienes necesiten una respuesta por parte del organismo. Nuestra responsabilidad es la empatía, es el amor y es la vocación de servicio, pero también es la inteligencia institucional para que ANSES funcione como lo está haciendo con trabajadoras y trabajadores que hacen posible que estemos a la altura de lo que nuestras vecinas y vecinos necesitan”.

“En la Argentina teníamos un problema porque había personas que habían trabajado, pero muchas no tenían registrados sus aportes, por ende, no podían acceder a la jubilación. Por eso necesitábamos la ley de Plan de Pago Previsional y, gracias a algunos diputados y a Santiago Igon que acompañó la sanción de esta ley, hoy contamos con esta política que tan feliz nos hace porque reconoce el derecho de miles de argentinos. Aunque a veces escuchemos barbaridades de quienes creen que no deberían tener derecho a jubilarse, tienen que saber y recordar que se lo merecen porque aportaron al país trabajando toda su vida”, agregó la titular del organismo.

Por su parte, Igon afirmó que “estamos muy contentos. Hace poquito inauguramos una oficina similar en El Maitén y yo recordaba que hubo un tiempo en el que solo se vinculaba a ANSES con jubiladas y jubilados, pero gracias a una política de Estado hoy se asocia a la posibilidad de que la Seguridad Social abarque desde el momento en el que nacés hasta el momento en el que te vas. La decisión política que se toma desde ANSES y gracias a Fernanda Raverta tiene que ver con el federalismo y con ayudar a nuestra provincia y a todo el país”.

“Es un sueño enorme tener esta nueva oficina en Sarmiento, cuando antes las vecinas y vecinos tenían que hacer más de 300 kilómetros hasta Comodoro Rivadavia para hacer sus trámites. De esta manera, el Estado llega al interior más profundo de nuestro país, donde vamos a poder acompañar y transformar la vida a cientos de argentinas y argentinos”, expresó Balochi.

Además, durante la apertura, los funcionarios otorgaron resoluciones a nuevas y nuevos jubilados en el marco del Plan de Pago de Deuda Previsional.

Las obras de la nueva oficina incluyeron colocación de luminarias, pintura, instalación eléctrica y de marquesina, armado de seis puestos de atención, entre otros trabajos. Está ubicada en Uruguay 365 y funciona de lunes a viernes de 8 a 14.

También estuvieron presentes, por parte del Municipio de Sarmiento, el secretario de Gobierno y Coordinación, Emanuel Venter; y el secretario de Desarrollo Social, Pablo Moreno; por parte de ANSES; el director de Red Interior, Waldo Lomónico; el jefe de la Regional Sur II, Pablo Ruiz; y las jefas de las delegaciones Comodoro Rivadavia y Sarmiento, Renata Hiller y Alexia Vivier, respectivamente.

