En la noche de este miércoles se llevó a cabo el primer debate de candidatos a intendentes de Esquel en la Escuela N° 159. El encuentro fue organizado por estudiantes y docentes de la EPJA 7714 (Educación Permanente para Jóvenes y Adultos)

En este contexto, el candidato a intendente por Amor por Esquel dentro del Frente Arriba Chubut, Juan Peralta, se refirió a la cultura y la educación, dos de los temas propuestos para el encuentro.

Sobre la educación, opinó que un intendente "tiene que estar arriba de cualquier gestión para que cualquier escuela esté tranquila".

Asimismo, destacó que la educación no formal "es una gran oportunidad para que los chicos puedan trabajar por ejemplo en el manejo de bosques comunales a partir de la construcción de madera".

"Pensar en los recursos que tenemos presentes, pensar en todas las instituciones de la ciencia y tecnología que tenemos a disposición en la ciudad. Vienen muchas personas a estudiar y formarse a Esquel como ciudad educadora", resaltó.

"Hablando de cultura, como parte de nuestra identidad, hace unos días me reuní con un colectivo de danzas y es increíble la falta de acompañamiento del municipio actual a algo tan importante y tan lindo como son las expresiones culturales", sostuvo sobre el otro eje propuesto para el encuentro.

Asimismo, planteó la necesidad de que exista un jardín maternal vespertino para ayudar a aquellos vecinos que estudian en institutos terciarios, universitarios o EPJA.

"Decirles que me valgo de mis principios; a mi nadie me manda, por más que venga un presidente o un gobernador a decirme de hacer minería. Yo se muy bien que acá no se hace minería porque yo soy de la generación del No a la Mina. Conozco muy bien los intereses de los esquelenses y represento a una generación que cuida el ambiente", concluyó.