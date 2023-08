Durante la jornada del jueves, se llevó a cabo en el Melipal una nueva Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante.

En esta ocasión, la actividad comenzó con la Banca del Vecino, la cual fue solicitada por Vecinos en Emergencia para reflejar las problemáticas que padece la comunidad ante los tarifazos y la falta de servicios.

Silvana Villarreal, fue la encargada de hacer uso de la palabra ante todos los presentes y expresar que "los tarifazos son un golpe al bolsillo del pueblo y sobre todo a los más humildes. Los costos de los servicios públicos ya no se pueden pagar".

"Venimos denunciando hace rato esta situación y hoy se suman otros sectores de la comunidad. Ya no lo hacemos con preocupación; lo hacemos con enojo. Suben los precios, aumenta el desempleo; se destruyen nuestras economías regionales y nuestra sensación permanente es que los funcionarios se esmeran en desconocer los problemas del pueblo. La única verdad es la realidad; ya no se puede vivir así"

Seguidamente, destacó que "siempre tenemos la misma respuesta; que no se puede, que no nos corresponde o que no podemos meternos. Y tantas otras frases que nos llenan de impotencia".

"Cada vez que la nuestra gente se ha movilizado generando la presión necesaria poniendo los temas arriba de la mesa se lograron cosas; demostrando que todas esas frases son mentira. Electricidad, agua, gas y cloaca son esenciales; sobre todo electricidad y gas para los patagónicos... ¿Será que no les importa?, mientras tanto permanece intacto el esquema de privatizaciones y acuerdos con empresas privadas. Se llevan todo y no dejan más que pobreza y miseria"

"Venimos con el pedido de una audiencia pública para discutir las políticas de distribución y comercialización de la energía eléctrica, gas y cloaca; que nos permita discutir de cara a todos nuestros representantes, con nuestra cooperativa y la empresa privada que distribuye el gas", destacó Silvana, dejando en claro que la idea no es desfinanciar la Coop, ya que "aprendimos que lo mejor que nos puede pasar a los vecinos es contar con ella y no con una empresa privada. Pero si queremos ver arriba de la mesa el convenio de concesión".

"Queremos que nuestra cooperativa empiece a transparentar su funcionamiento, a democratizarlo. Queremos recuperar la confianza en ella. Ya no solicitamos, les exigimos asumir el rol de representantes del pueblo y sus intereses acompañando este reclamo. No se puede cortar el servicio de estos suministros, sobre todo en estos meses invernales. Mucho menos cuando no hay trabajo ni alternativa de reemplazo a estos servicios"

Luego, enfatizó que "es necesario recuperar el control del sistema energético. Hay que instalar esta discusión en todos los niveles y para eso están los legisladores, la sociedad y los medios de comunicación. Todos debemos ser parte de esta batalla".