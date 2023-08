Durante la jornada del jueves, se llevó a cabo en el Melipal una nueva Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante.

En esta ocasión, la actividad comenzó con la Banca del Vecino, la cual fue solicitada por Vecinos en Emergencia para reflejar las problemáticas que padece la comunidad ante los tarifazos y la falta de servicios.

Uno de los vecinos dialogó con la prensa y comentó: "Pedí hablar con el presidente del HCD a lo ultimo porque como vecino venia por el tratamiento del aumento de las tarifas".

A su vez, señaló: "Escuchó que los señores concejales están en una sesión que no está abierta al público. Hay que estar adheridos al proyecto que se presenta y, como está la burocracia de este país, tendremos una respuesta de acá a mucho tiempo".

"La gente que viene a esta reunión viene con la expectativa de que solucione el problema. Si venimos a reclamar algo es porque queremos una solución, es siempre la misma burocracia", manifestó.

De esta manera, el vecino resaltó: "se necesita que alguien represente a la cooperativa y que responda las preguntas del vecino. Yo no me niego a pagar la factura de luz, hay vecinos que no pueden".

Por otro lado, un vecino resaltó: "Lo más importante es que si no conseguimos una asamblea extraordinaria con la Cooperativa y si los vecinos no pedimos la auditoria contable, no vamos a saber donde estamos parados".

"Si no tenemos una asamblea extraordinaria con la cooperativa, no hay ninguna alternativa", sostuvo.

Otro vecino se refirió a la sesión del HCD y expresó: "Estoy un poco disconforme con la sesión de hoy. Quiero que estén los representantes de Camuzzi y los de la Cooperativa 16 de octubre, y que demuestre por qué hay aumentos".