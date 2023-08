El viernes 18 de agosto se llevará a cabo el certamen "Canta joven canta" a las 19 hs en la sala "Walter Cristiani" del Melipal.

El secretario de Cultura, Damián Duflós, dialogó con Red43 y contó: "Este eventos surge de Espacio Joven, a cargo Federico Heguille en el área de extensión educativa de la secretaría de Cultura".

Duflós comentó que la primera edición del evento se desarrolló en 2021 y "se pudo ver un montón de artistas nuevos, algunos con experiencia, otros no", por lo que, "hay que nivelar para que todos estén en igualdad de oportunidades con respecto al concurso".

"Lo que tienen los concursos es que no quiere decir que aquel que no resulte ganador no tenga cualidades, sino que son diferentes miradas subjetivas e implica oportunidades en cuanto a seguir creciendo en cada una de las disciplinas", remarcó el secretario de Cultura.

El coordinador del evento, Federico Heguille, adelantó: "en esta oportunidad el público se va a sorprender muchísimo porque el talento es increíble. El jurado no juzgará desde la parte critica sino desde una mirada pedagógica". Asimismo, indicó: "Estos concursos son ideales para que emerjan, para que la gente conozca que Esquel tiene un montón de talentos".

Respecto al jurado, Heguille puntualizó: "Son profesionales del canto, tienen la mirada pedagógica que necesitamos que tengan desde la secretaría de Cultura".

Heguille contó que la apertura del concurso contará con la presentación de David Rojas Miguel, 1er puesto en categoría sub15 en Canta Joven Canta 2021.

Por su parte, Santiago Quitramán señaló que el evento será transmitido en vivo el 18 de agosto a las 19 hs vía Twitch (EspacioJoven_) y por Youtube (Cultura Esquel).