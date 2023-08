Alberto Jaramillo, representante del Consejo de Bienestar Policial, se refirió a las negociaciones salariales del sector con el Gobierno Provincial.

En este marco, indicó que este miércoles se realizará una nueva reunión en la Jefatura de Policía en Rawson para realizar una contrapropuesta, ya que el aumento del 35% que ofreció Provincia fue rechazado.

"Se solicitó un incremento del 40% acumulativo con los haberes de agosto y en 7 siete cuotas del 8%", sostuvo.

Jaramillo señaló que "hubo un ajuste en un ítem que es el riesgo profesional, que se toma sobre un base de cálculo del básico de un oficial inspector y se pide que se tome sobre el básico de un comisario".

Indicó que el rechazo a la propuesta del Gobierno se debe al contexto de creciente inflación que atraviesa el país. "Este mes vamos a tener una inflación que superará los dos dígitos, que nos parte al medio porque lo único barato que hay ahora son los sueldos", lamentó.

Asimismo, señaló que "el gobierno no acepta una contrapropuesta, no lleva una negociación, ellos imponen y nosotros tenemos que aceptar". "No podemos hablar de un aumento de forma porcentual porque los básicos no son equitativos en la administración publica de la provincia", concluyó.