Este miércoles se conoció el caso de un carnicero del barrio porteño de Caballito que fue entrevistado en televisión y al respecto brindó algunas tristes declaraciones de la realidad económica que se vive en el país y con sus clientes.

Sergio es de Uruguay y hace cerca de 30 años que trabaja en su carnicería día a día. Pero ahora, y por la crisis económica, el trabajador reveló lo que significa venderle productos a los jubilados y no contuvo las lágrimas.

"Me da pena que venga un jubilado a sacar sus monedas para pagar un churrasco por $800", expresó el carnicero mientras charlaba con el canal Todo Noticias desde su trabajo.

Cuando la charla se tornó un poco más fuerte por lo que vive en su comercio, manifestó: "son unos precios bárbaros, por supuesto que sí, pero no me interesa hacer publicidad. Lo hago más que nada porque me preocupo por los clientes. A veces me la aguanto", lamentó, justo en el momento en donde se le comenzaron a caer algunas lágrimas.

Optimista, pero con los pies en la tierra, Sergio indicó cómo continuará trabajando y se refirió a su opinión de la actual gestión nacional. "No voy a bajar los brazos. Trabajé toda la vida y nunca defendí a ningún presidente. Que haga lo que quiera con el país, pero se tiene que dar cuenta", dijo, en plena devaluación.

Fuente: TN