Esta mañana, desde el Concejo Deliberante de Esquel, dieron a conocer detalles sobre cómo se llevará a cabo la audiencia pública por los servicios en la ciudad que tendrá lugar el 9 de septiembre en el Centro Cultural Melipal.

El jueves al mediodía, en sesión especial, el HCD aprobó el decreto y llamó a audiencia pública para la fecha mencionada a las 8.30 horas.

El presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Filippini, informó que los interesados en exponer deben inscribirse hasta el 1 de septiembre a las 18 horas en las instalaciones del mismo concejo, ubicado en Avenida Ameghino y Mitre, en horario de 8 a 18.

Además, sobre la metodología de la audiencia, comentó que "cerrada la inscripción, vamos a sortear el orden en el que se va a hablar y exponer. Como no sabemos cuánta gente puede estar interesada en exponer y presuponiendo que hay una gran cantidad, hemos determinado lo siguiente: si hubiese menos de 25, podrán exponer hasta 10 minutos. Si la cantidad es hasta 50, cinco minutos. Más de 50, tres minutos para hacer uso de la palabra", expresó.

"Al momento de inscribirse, cualquiera de los interesados que quiera aportar documentación, la presenta en el concejo y no la expone en la audiencia. Lo que se presente en el concejo va a estar subido a la página, a disposición de cualquier interesado. Pueden hacer referencia, pero no van a tener tiempo para exponerla", agregó Filippini.

Para exponer en la audiencia, lo puede hacer cualquier cualquier vecino de Esquel, Trevelin o de otra ciudad que pueda aportar ideas sobre los puntos que se tratarán en la misma.

En cuanto a la participación de la Coop16, Flippini dijo: "Nosotros invitamos, pero no es obligatorio. No pueden responder preguntas, porque no es pregunta y respuesta ni un debate".

Por otra parte, el Lic. Carlos Baroli, quien será el moderador, consideró: "Una audiencia pública no es una asamblea y quisiera separar lo angustiante y complejo del tema y lo virtuoso de los pasos que decidieron. Los vecinos plantean usar la banca del vecino, solicitan un instrumento virtuoso y el Concejo Deliberante fue receptivo".

"La audiencia pública es, sin dudas, un espacio de aprendizaje colectivo. Ese espacio tiene un elemento que es expresarse, que las posiciones que se tienen queden debidamente expresadas. El otro elemento, es aportar conocimiento. Me inscribo, expreso mi exposición y si escucho al resto, aprendo otras que no pude advertir", agregó el profesor Baroli.

Por último, señaló que "la audiencia no pretende orientar a algo mayoritario. Por ejemplo, si 34 dicen algo y uno dice otra cosa completamente distinta que nos abre la cabeza, por más que sea uno solo, no es ese mecanismo. No es un mecanismo de medición de fuerzas y debe ser muy importante para que la gente entienda a qué está yendo. Tanto quien se inscriba, como quien escucha".