El temporal de viento que azota a Comodoro Rivadavia registró ráfagas que superaron los 150 km/h, generando complicaciones en distintos barrios. Uno de los hechos más destacables fue el hundimiento de un buque en inmediaciones del puerto de Caleta Córdova.

La situación no es nueva. Según denuncian los vecinos, las embarcaciones son abandonadas en la zona con el objetivo de conseguir un permiso de pesca. “Estos barcos no son de Caleta, son de Rawson. Los dejan ahí y no le hacen el mantenimiento que le tienen que hacer. Entonces, se puede cortar la soga o se rompe el barco y se termina hundiendo”, cuestionó Gustavo Ferreiro, vecinalista de Caleta Córdova.



Ferreiro manifestó que la embarcación hundida este martes permanecía desde hace varios años abandonada y sostuvo que son varios los barcos que permanecen en la misma situación, publicó El Patagónico.

Un pesquero se hundió en Caleta Córdova

“Este barco estaba ahí hace dos o tres años. Los dejan tirados. De los barcos que ves flotando en Caleta, ninguno está operativo desde hace más de año. Vienen, los dejan ahí y se van. Pero al no hacerles mantenimiento se hunden”, afirmó.

“Es normal que amarren y los dejen tirados porque lo que buscan es pelear por un permiso. Es una forma de táctica que tienen ellos (los dueños de los barcos) para obtener el permiso”, aseveró.

Si bien Prefectura Naval se encontraba trabajando en la zona, las autoridades deberán esperar a que pase el temporal para comenzar con la planificación de cómo sacar la embarcación. “El barco lo van a tener que sacar. Ahora es imposible pensar en sacarlo porque quedó abajo del agua y el viento hace imposible cualquier tipo de maniobra”, detalló Ferreiro.

En Caleta Córdova temen a los riesgos que implique este nuevo hundimiento. Es que puede correr riesgo de contaminación ambiental. “Ahora no puede generar ningún peligro, pero hay que ver qué sucede si tenía combustible o cómo impacta el aceite del motor”, consideró el vecinalista.

Este es el tercer buque que se hunde en menos de dos años. Los otros dos fueron Agustina (Mat. 03130) y Leyenda (Mat. 01735), que también sufrieron las consecuencias de un temporal de viento el 25 de octubre de 2021.

En aquella oportunidad se desplegó un amplio operativo logístico para lograr el reflotamiento de las embarcaciones que se hundieron a 150 metros de la costa.