En la jornada de este martes se produjeron decenas de detenciones en la provincia de Buenos Aires por intentos de saqueo a comercios y supermercados. Esta situación se vio reflejada también en otros puntos del país como Córdoba, Mendoza y Neuquén.

Lo ocurrido en el día de ayer despertó la preocupación del Gobierno Nacional, por lo que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció este miércoles que se conformará un comando unificado de las cuatro fuerzas federales (Policía, Prefectura, Gendarmería y PSA) para diagramar una estrategia contra los saqueos.

"Vamos a reunirnos hoy para crear este comando integrado por las cuatro fuerzas y vamos a invitar a la Policía de la Ciudad y a las policías provinciales”, señaló, y agregó que “desde la semana pasada, tenemos detectados hechos delictivos a través de grupos de WhatsApp. Alguien lo está incentivando”.

“Nosotros tenemos una reunión para seguir evaluando los pasos a seguir y actuaremos en consecuencia. Lo que nos parece sensato es que si hay cosas por reclamar, tenemos que prestarle atención. No tenemos denuncias de violencia institucional, porque no es necesario. Pero cuando se pasan de la raya, con gestos de estas características, sin reprimir, serán detenidos y denunciados ante la Justicia. Es una causa muy dura, porque en definitiva se trata de un robo en poblado y en banda, que vamos a denunciar en tal forma para llegar a que las detenciones sean las que tengan que suceder”, advirtió.

Asimismo, el ministro de Seguridad se desligó de las declaraciones de Gabriela Cerruti quien este martes acusó a Javier Milei de incentivar los robos en los supermercados.

“No son espontáneos, no es una casualidad, si yo tuviera quién está detrás, hubiese empezado por ahí. No tenemos datos fidedignos para decir que fue fulano o mengano, yo no lo puedo decir, ahora si otra persona del gobierno lo hizo sabrá por qué lo hizo”, aseguró Fernández.

C.S.