Un sábado de súper basquetbol se vivirá del otro lado de la frontera donde dos equipos de nuestra ciudad serán parte de la fiesta.

Organizado por la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, a través de la Unidad de Deportes dependiente de DIDECO, se llevará a cabo este sábado un mega encuentro “de la naranja” donde habrá partidos de Mini basquetbol y básquetbol de adultos, donde San Martín de Esquel presentará el equipo femenino y también participará en varones el combinado de “Esquel Básquet”

Dicho encuentro deportivo tendrá lugar en el moderno Gimnasio Claudio Matte de Futaleufú y se hará “En memoria de Antonio Mancilla y Cecilia Vera”.

La jornada deportiva se llevará a cabo solamente este sábado con una muestra deportiva y con la realización de cinco encuentros.

La recepción de los equipos será a partir de las 10 horas (9 hora de Chile), donde además de los equipos esquelenses, participarán equipos de Mini y Sub 14 de Baspal Palena.

Recordemos que el equipo femenino de San Martín de Esquel, conducido por Nicolás Letelier, consiguió el año pasado el subcampeonato en el torneo de la ABECH y hace un par de semana logró el segundo puesto en el cuadrangular que se jugó en Esquel donde las chicas campeonas fueron Municipal de Bariloche, en tanto el tercer y cuarto puesto había quedado en poder de CUBA de Bariloche y Rácing de Trelew, respectivamente.

LA JORNADA DEPORTIVA (hora chilena)

10:30 hs: Muestra deportiva Escuela Mini Básquetbol Futaleufú.

11:00 hs: 1º Encuentro: Equipo Mini Básquetbol Futaleufú vs. Baspal Palena.

12:00 hs: 2º Encuentro: Sub 14 Varones Futaleufú vs. Sub 14 Varones de Palena.

14:00 hs: 3º Encuentro: Club Deportivo Águilas Futaleufú vs. Club San Martin Esquel (femenino).

15:00 hs: 4º Encuentro: Equipo Mini Básquetbol Futaleufú vs. Baspal Palena.

15:30 hs: 5º Encuentro: Club Deportivo Baguales Futaleufú vs. Esquel Básquet (masculino).

16:30 hs: Premiación.