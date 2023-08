El gobernador electo Ignacio Torres se encuentra delineando lentamente quienes integrarán su futuro gabinete. No da muchas pistas y sólo anuncia a sus futuros colaboradores cuando estos ya le dieron el “si”. Tal el caso del fiscal general de Comodoro Rivadavia Héctor Iturrioz quien será su ministro de Seguridad cuando asuma el próximo 10 de diciembre. Iturrioz viene desempeñándose en el cargo de fiscal desde hace varios años e intervino en resonantes casos de corrupción en la provincia. También fue sometido a dos jury de los cuales salió airoso.

Ahora bien: Iturrioz no renunciará a su cargo en la Fiscalía sino que pedirá licencia. Y, según confirmó Red43 el pedido de licencia para ocupar otros cargos públicos figura en el reglamento de la Procuración. “No habrá problemas, el pedido de licencia será aceptado”, dijeron fuentes de la fiscalía al ser consultadas por este medio. Además, agregaron la importancia de tener una persona de la justicia en el puesto que le fue ofrecido.

Otro de los nombres que circularon de boca del propio Torres fue el de la excandidata a intendenta de Comodoro Rivadavia y actual diputada nacional Ana Clara Romero. Como ya lo ha dicho en más de una oportunidad, el futuro gobernador tiene un gran respeto por Romero a quien ha elogiado varias veces en declaraciones públicas. También en sus discursos.

Por eso, la prioridad de Torres es convencer a la actual diputada para que se sume a su gabinete. Para eso, deberá pedir licencia o renunciar a su cargo en el Congreso Nacional ya que le quedan dos años de mandato (fue electa en 2021).

No hace mucho, Ana Clara conversó al respecto con Red43 y le aseguró que “no estaba del todo preparada para “mudarse” a Rawson y que esa decisión dependería mucho de su familia”. Por eso, Torres está preparando el operativo “convencer” para que Ana Clara Romero se sume a su gabinete a partir del 10 de diciembre. Pese a los rumores respecto a que la actual diputada nacional ya habría aceptado el cargo, esto no ocurrió. Pero Torres lejos está de “tirar la toalla”. Romero ocuparía el ministerio de Desarrollo Social en caso de aceptar. Hasta el momento, no hay más pistas respecto al resto del gabinete. Aunque se presume que algunos exfuncionarios de otros gobiernos podrían sumarse al proyecto integrador del futuro mandatario.